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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري يحذر من فوضى السوشيال ميديا ويطالب بقانون رادع لحماية المجتمع

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري

حذر الإعلامي مصطفى بكري من تنامي التجاوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما تشهده بعض المنصات من انتشار للشائعات والمحتوى المسيء بات يمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع المصري، ويستوجب تدخلاً تشريعيا حاسما.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن حالة الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه سبق وطالب داخل مجلس النواب بإصدار تشريع ينظم استخدام هذه المنصات ويحمي المجتمع من آثارها السلبية.

وأوضح أن انتشار الألفاظ المسيئة والمحتوى غير اللائق يتطلب وضع ضوابط قانونية واضحة، لحماية الأسر المصرية والحفاظ على القيم المجتمعية، مؤكدًا أن استمرار هذه التجاوزات دون رادع يمثل خطرًا على استقرار المجتمع.

وأضاف أن هناك مقترحات تشريعية سبق مناقشتها داخل مجلس النواب، إلا أن المواطنين لا يزالون ينتظرون إصدار قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ويحد من الانتهاكات التي تشهدها.

الإعلامي مصطفى بكري مواقع التواصل الاجتماعي الألفاظ المسيئة

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