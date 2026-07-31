قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض مالي ضخم.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع اتحاد جدة؟
ترامب : لم أتحدث مع إنفانتينو بشأن بيع كأس العالم على الإطلاق
وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن.. ويؤكد: المشهد ده لازم ينتهي
قرار صادم من الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي
الاتحاد الإنجليزي يعلن انتهاء إيقاف مودريك بعد تسوية قضيته مع وادا
مصر تعرب عن خالص تعازيها للجزائر الشقيقة في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس
اعتقال 11 فلسطينيًا في نابلس.. ومستوطِنون يقطعون خط مياه يغذي تجمعات بدوية شرق القدس
ماذا تقدم شيفروليه كولورادو 2026.. وكم سعرها؟
بدء أعمال إزالة العقار المنهار في قرية جصفا بالدقهلية
شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده
ترامب يتوعد إيران: سنضربهم بقوة حتى يطلبوا التوقف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة وعمدة سان فرانسيسكو يفتتحان معرض كنوز الفراعنة بمتحف دي يونج

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

افتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، و Daniel Lurie عمدة مدينة سان فرانسيسكو، معرض "كنوز الفراعنة" الذي يستضيفه متحف دي يونج بمدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد مراسم الافتتاح إليني كوناﻻكيس نائب حاكم ولاية كاليفورنيا، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق، والسفير حسام علي القنصل المصري بمدينة لوس أنجلوس، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور شريف عبد الجواد الأمين العام لصندوق دعم السياحة والآثار، والسيد توم كامبل مدير متاحف الفنون الجميلة في سان فرانسيسكو، والأستاذة رنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور طارق العوضي، المشرف على المعرض، والأستاذ وائل منصور، مسؤول السوقين الأمريكي والكندي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والعامة بمدينة سان فرانسيسكو، وفريق عمل المتحف، وممثلي الشركتين الإيطاليتين المنظمتين للمعرض، ومديري المتاحف، ومنظمي الرحلات، وممثلي شركات السياحة الأمريكية.

معرض كنوز الفراعنة

وفي كلمته خلال مراسم الافتتاح، رحب شريف فتحي بالحضور، معربًا عن سعادته بالتواجد في مدينة سان فرانسيسكو لافتتاح معرض "كنوز الفراعنة"، والذي يمثل ثالث تعاون بين وزارة السياحة والآثار ومتـاحف الفنون الجميلة في سان فرانسيسكو، مؤكدًا أن هذه الشراكة أسهمت في تقديم الآثار المصرية الاستثنائية إلى الجمهور في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن كل قطعة أثرية بالمعرض تمثل تحفة فنية قائمة بذاتها، وقد تم اختيارها بعناية فائقة لتروي، مجتمعة، قصة الحضارة المصرية القديمة وما بلغته من تقدم وإبداع فني وحضاري.

كما دعا الحضور إلى التأمل في تفاصيل القطع الأثرية وما تعكسه من براعة استثنائية للفنان المصري القديم، الذي استطاع بأدوات عصره البسيطة أن يبدع أعمالًا خالدة، مجسدًا قدرة فريدة على تحويل الحجر والمعادن والأحجار إلى روائع فنية تتحدى الزمن.

وأعرب الوزير عن ثقته في أن يحظى المعرض بإعجاب زواره، وأن يكون مصدر إلهام لهم لزيارة مصر واكتشاف ما تزخر به من مقومات سياحية وأثرية وثقافية متنوعة، على غرار النجاح الكبير الذي حققه المعرض خلال محطته الأولى بالعاصمة الإيطالية روما.

وأكد أن المعارض الأثرية المؤقتة تمثل سفراء لمصر وحضارتها وثقافتها، إذ تعبر البحار والحدود حاملة معها ليس فقط كنوزًا أثرية لا تقدر بثمن، وإنما أيضًا رسائل حضارية وقصصًا إنسانية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وتواصل إلهامها للعالم.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى جميع الجهات والأفراد الذين أسهموا في تنظيم هذا المعرض، متمنيًا للحضور جولة ممتعة بين كنوزه الأثرية الفريدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الليثي أن افتتاح معرض "كنوز الفراعنة" في متحف دي يونج بمدينة سان فرانسيسكو يمثل أكثر من مجرد افتتاح لمعرض أثري، بل هو نقل لروح مصر القديمة إلى ولاية كاليفورنيا، ودعوة لخوض رحلة تمتد عبر أكثر من ثلاثة آلاف عام من التاريخ.

وأضاف أن مصر، حين تشارك العالم تراثها، فإنها لا تعير قطعًا أثرية فحسب، وإنما تفتح آفاقًا للحوار بين الحضارات، مشيرًا إلى أن قصة نهر النيل وحضارته ظلت مصدر إلهام للبشرية عبر آلاف السنين.

ووصف افتتاح المعرض بأنه رسالة تؤكد قيم الدبلوماسية الثقافية، والاحترام المتبادل، والروابط الإنسانية التي تجمع بين الشعوب والحضارات، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الكنوز مصدرًا للإلهام، وتذكيرًا بأن الإبداع والطموح والسعي إلى المعرفة قيم إنسانية مشتركة تتجاوز حدود الزمان والمكان.

ومن جانبه، وجه عمدة مدينة سان فرانسيسكو الشكر إلى السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على حضوره ومشاركته في افتتاح المعرض، كما أعرب عن تقديره لجميع الجهات والمؤسسات في مصر والولايات المتحدة الأمريكية التي تعاونت لإنجاز هذا الحدث الثقافي، مثمنًا جهود فريق عمل متحف دي يونج والشركة المنظمة في إخراج المعرض بهذه الصورة المتميزة.

كما هنأ الشعب المصري بالأداء المتميز الذي قدمه المنتخب المصري لكرة القدم في منافسات كأس العالم.

وأشار إلى أن المعرض يضم 130 قطعة أثرية استثنائية قطعت آلاف السنين لتصل إلى مدينة سان فرانسيسكو، حاملة معها قصص واحدة من أعظم الحضارات وأكثرها تأثيرًا في تاريخ الإنسانية.

وأعرب عن سعادته بأن تكون سان فرانسيسكو أول مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف كنوز المدينة الذهبية بالأقصر، بما يتيح لسكان المدينة وزوارها فرصة استثنائية للتعرف عن قرب على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وعقب مراسم الافتتاح، قام الحضور بجولة داخل قاعات المعرض، اطلعوا خلالها على القطع الأثرية المعروضة وما تحمله من قيمة تاريخية وفنية وحضارية.

وزير السياحة والآثار معرض كنوز الفراعنة آثار الآثار متحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

ترشيحاتنا

دراجة كهربائية

في 5 خطوات.. كيفية تحويل دراجتك الهوائية إلى كهربائية

BMW

أزمة تضرب BMW.. تقارير تتحدث عن تسريح 8 آلاف موظف

سيارات جيتور G700

تتحدى أمريكا.. سيارة SUV الصينية تقتحم معقل جيب

بالصور

عمان يعيد فتح الكادر على السينما العربية .. ومصر تضيء برنامج المهرجان

فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة

شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده

جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية أنيقة على البحر.. تنورة بيضاء وتوب أسود

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

سيارة مصنوعة من البلاستيك.. مرسيدس تطرح C-Class الكهربائية

سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد