جوي بوتفير يتحدث عن تجربته مع الأهلي: العمل هنا حلم تحقق

أكد جوي بوتفير، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي الجديد، سعادته الكبيرة بخوض تجربة العمل داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الفرصة جاءت أسرع مما كان يتوقع.

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وقال بوتفير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: “كنت أفكر في العام الماضي أنني سأحتاج إلى عامين من أجل العمل في نادٍ كبير، لكن الفرصة جاءت أسرع مما توقعت.”

وأضاف: “في القاهرة أعمل مع لاعبين دوليين بشكل يومي، وأعيش في فيلا تطل على أهرامات الجيزة، لذلك كنت سأكون مجنونًا لو لم أقبل هذه الخطوة.”

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة جهازه الفني، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على لافيينا بنتيجة 7-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية جديدة أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس المقبل على ملعب مختار التتش، لتكون آخر تجاربه الودية في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا لإقامة المعسكر الخارجي.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة عدد من الخطط والتكتيكات، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.