ترامب : لم أتحدث مع إنفانتينو بشأن بيع كأس العالم على الإطلاق

أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه لم يتحدث مع السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن عرض الاتحاد لحصص لمستثمرين خارجيين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه يخطط لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والبطولات الأخرى التي ينظمها وسيعرض حصصًا تصل إلى 20 بالمئة فيه على مستثمرين خارجيين.

ويربط ترامب وإنفانتينو علاقة وثيقة بعد استضافة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة هذا الصيف.

توضيح الفيفا

وأوضح الفيفا أن شركة أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ترامب، من المتوقع أن تقود مجموعة المستثمرين المقترحة.