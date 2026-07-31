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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة طفلين من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالشروق

حادث
حادث

لقي شخصان من أسرة واحدة مصرعهما، وأُصيب طفلان، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة الإسماعيلية، أمام الجامعة المصرية الدولية، في اتجاه موقف العاشر من رمضان بالطريق البطيء، بدائرة قسم شرطة الشروق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين انقلاب السيارة الملاكي، حيث عملت القوات على رفع آثار الحادث وإعادة السيارة إلى وضعها الطبيعي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين من الأسرة نفسها، فيما أُصيب طفلان، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وخلال المعاينة، رصدت القوات بقعة زيت بطول 5 أمتار بموقع الحادث، وتمت إزالتها على الفور لضمان سلامة مستخدمي الطريق ومنع وقوع حوادث أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

الإسماعيلية طريق القاهرة الإسماعيلية موقف العاشر من رمضان الشروق

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