بعد تعدي سائق على مسن.. كيف حافظ القانون على حقوق هذه الفئة؟

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة أجرة ميكروباص بالتعدي على أحد الركاب "مسن" بالضرب، في البحيرة.

كيف حافظ قانون رعاية المسنين على حقوق هذه الفئة

حذر القانون من جريمة التعدي أو الإهمال في حقوق المسنين، حيث عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن.

وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد المجني عليه (مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور) وبسؤاله تضرر من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لقيامه بتاريخ 30 يوليو بالتعدى عليه بالضرب لخلافات بينهما حول قيمة الأجرة.

وأمكن ضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات؛ فتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.