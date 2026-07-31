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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عمان يعيد فتح الكادر على السينما العربية .. ومصر تضيء برنامج المهرجان

فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة
محمد نبيل

مع انطلاق الدورة السابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم والتي تستمر من 26 يوليو حتى 3 أغسطس 2026، لتقدم للجمهور الأردني باقة منتخبة من الأفلام العربية والعالمية، أغلبها يعرض للمرة الأولى في الأردن، وبعضها يشهد عرضه الأول عالمياً.
 

اختار المهرجان هذا العام أن يفرد مساحة خاصة للسينما التونسية، فسلط الضوء على ستة من أبرز أعمال مخرجيها، وافتتحت الدورة بعرض فيلم "صوفيا"، أحدث أعمال الممثل والمخرج ظافر العابدين، الذي حضر شخصياً لتقديم فيلمه للجمهور.
 

لا يقتصر المهرجان على العرض السينمائي، بل يشتمل على برنامج صناعي متكامل تحت مسمى AFID (أيام عمان لصناعة السينما) يديره بسام الأسعد، ويقدم فرص تواصل ودعم إنتاجي وورش عمل وجلسات نقاشية لصنّاع الأفلام في الأردن والمنطقة. 

"سوق عمان السينمائي" يواصل دوره في ربط صناع الأفلام بالممولين والشركاء وشركات التوزيع، مع رعاية مبتكرة لمشاريع أفلام قصيرة أردنية عبر الإرشاد وتطوير السيناريو وتحضير الملفات وتدريب على العرض التقديمي، وتخصيص جائزة تطوير خلال أيام AFID.


المهرجان يحتضن مجموعة من أهم وأبرز الأفلام المصرية الطويلة والقصيرة، يناقش مخرجوها الجمهور في شتى أرجاء العاصمة الأردنية، لتحمل معها قضايا الطبقة العاملة، والحياة الزوجية، والعلاقة بين الأب وابنته، وأسئلة الإيمان والمعجزة المستوحاة من الأدب.

“المستعمرة”

أول فيلم روائي طويل لمخرجه محمد رشاد، و شارك في مسابقة "آفاق" بمهرجان برلين السينمائي الدولي الخامس والسبعين، وتتبع الاحداث حسام (23 عاماً) يصطحب شقيقه الأصغر مارو (12 عاماً) إلى المصنع الذي كان يعمل فيه والدهما الراحل في الإسكندرية، بعد وفاته في حادث عمل دون تحقيق، سعياً لتعويض غيابه اقتصادياً وإنسانياً. لكن رحلة البحث عن عمل تتحول إلى مواجهة مع منظومة قاسية يحكمها الفقر والاستغلال والصمت.

استعان محمد رشاد بعمال حقيقيين من المصنع لتصوير المشاهد الجماعية، واعتمد على إضاءة طبيعية لخلق واقعية خام قريبة من التوثيق، ويعد من أهم الأفلام المصرية العام الماضي.

"شكوى رقم 713317" 

أول فيلم روائي طويل لمخرجه ياسر شفيعي، عرض عالمياً لأول مرة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة السادسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز بجائزة أفضل سيناريو، ثم اختير في فئة Bright Future بمهرجان روتردام السينمائي الدولي.


الفيلم بمثابة كوميديا سوداء تتابع مهندس الزراعة مجدي وزوجته سما في مرحلة التقاعد، حين تتعطل ثلاجتهما وتستغلهما شركة الصيانة، فتتحول الثلاجة إلى رمز لاختلال توازن حياتهما الزوجية.

“مشاكل داخلية 32B”

حقق فيلم المخرج محمد طاهر سبقاً كأول فيلم قصير مصري يختار في مهرجان تريبيكا بنيويورك، وتدور أحداثه عن أب يحاول الحفاظ على علاقة قريبة ودافئة مع ابنته المراهقة في غياب زوجته، قبل أن يجد نفسه أمام مواقف تربوية معقدة ومحرجة تكشف تدريجياً اتساع الفجوة العاطفية بينهما.

“آخر المعجزات”

الفيلم لأول مرة ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة في الدورة السادسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحاز على عديد الجوائز في جولة من المهرجانات المرموقة، وهو عن قصة قصيرة بعنوان "معجزة" للأديب الراحل نجيب محفوظ، حيث يحيى محرر صحفي أربعيني في قسم النعي، يوبخ بعد خطأ في كتابة اسم شيخ صوفي جليل، وحين يهرب إلى حانة، يتلقى مكالمة غامضة من الشيخ المتوفى نفسه يدعوه فيها للقائه، فينطلق في رحلة روحية تمزج الواقعية بالفلسفة حول الإيمان والوهم والخلاص.

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