الرئيس اللبناني يدين إسرائيل: تفجيرات قلعة الشقيف تصعيد خطير يهدد المسار الدبلوماسي

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون إدانته للخروقات والاعتداءات المستمرة التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، محذرًا من الأضرار الجسيمة والتداعيات الخطيرة التي تلحق بمعظم قرى الجنوب وتهدد سلامة المواطنين وأمنهم.

واعتبر الرئيس عون أن التفجيرات الضخمة التي شهدتها منطقة قلعة الشقيف اليوم، والتي أحدثت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء، تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا فاضحًا للالتزامات القائمة، كما تشكل تهديدًا مباشرًا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، والذي التزم لبنان بتنفيذ موجباته.