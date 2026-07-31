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بدء أعمال إزالة العقار المنهار في قرية جصفا بالدقهلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء أعمال إزالة العقار المنهار في قرية جصفا بالدقهلية

العقار المنهار
العقار المنهار
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مستجدات واقعة انهيار عقار خالٍ من السكان في قرية جصفا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، والمكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، والمقام حديثًا منذ نحو 3 أشهر، حيث بدأت المعدات التابعة لمجلس مدينة ميت غمر في أعمال إزالة الأجزاء المنهارة ورفع التراكمات من موقع العقار.

وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور سعيد أحمد، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالتواجد الميداني المستمر بموقع الانهيار، والإشراف المباشر على أعمال الإزالة ورفع المخلفات أولًا بأول، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، مع اتخاذ كافة إجراءات التأمين اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين والمباني المجاورة.

وشهد موقع العقار تواجدًا أمنيًا من قوات الشرطة والحماية المدنية وشركات المرافق، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار والشارع المؤدي إليه، لمنع اقتراب المواطنين من موقع الأعمال، ولتيسير حركة المعدات أثناء تنفيذ أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.

وتوضح "محافظة الدقهلية" أن جزءًا من العقار المنهار سقط باتجاه المسجد المقابل له، ما تسبب في حدوث بعض التلفيات البسيطة وغير الجسيمة، دون تأثر المسجد إنشائيًا، ودون وجود أي خطورة على سلامته، وجارٍ فحص الموقع بمعرفة الجهات المختصة للتأكد الكامل من سلامة المبنى واتخاذ ما يلزم.

كما وجه "المحافظ " بسرعة تشكيل لجنة هندسية وفنية متخصصة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة المنصورة؛ لفحص أسباب انهيار العقار، والوقوف على الأسباب الفنية الدقيقة التي أدت إلى حدوث الانهيار، خاصة أن العقار مقام حديثًا وصادر له التراخيص اللازمة، مع مراجعة ملف الترخيص والرسومات الهندسية وأعمال التنفيذ، وبيان مدى مطابقتها للاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة فحص العقارات المجاورة للعقار المنهار والعقارات الواقعة بالشارع، للتأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تأثرها بالانهيار، حفاظًا على أرواح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة حيال أي عقار يثبت وجود خطورة به.

ووجه محافظ الدقهلية بإحالة الواقعة للجهات المختصة؛ لاتخاذ شؤونها القانونية، وفي حالة ثبوت وجود أي مخالفة أو تقصير؛ يتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأكدت محافظة الدقهلية أن الواقعة لم تسفر عن أي حالات وفاة أو إصابات، نظرًا لكون العقار خالٍ من السكان وقت الانهيار، وأن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية تواصل أعمالها بالموقع لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإزالة ورفع التراكمات وفحص أسباب الواقعة.

وأشارت إلى استمرار غرفة العمليات المركزية في تلقي بلاغات واستفسارات المواطنين على الأرقام التالية:

0502316644 - 0502314880 - 0502327792
من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

الدقهلية محافظه العقار ميت غمر

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