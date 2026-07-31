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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم شيفروليه كولورادو 2026.. وكم سعرها؟

شيفروليه كولورادو 2026
شيفروليه كولورادو 2026
صبري طلبه

تعد شيفروليه كولورادو 2026 واحدة من أبرز شاحنات البيك أب متوسطة الحجم المطروحة في الأسواق العالمية، حيث تجمع بين القدرات العملية والتقنيات الحديثة، مع مجموعة متنوعة من التجهيزات.

محرك شيفروليه كولورادو 2026

تعتمد شيفروليه كولورادو 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني، مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.7 لتر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات عبر نظام الدفع الرباعي.

شيفروليه كولورادو 2026

وتبلغ القوة القصوى للمحرك 310 أحصنة، في حين يصل عزم الدوران إلى 583 نيوتن متر، كما تسجل متوسط استهلاك للوقود يبلغ 8.5 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 81 لترًا، بينما تصل الحمولة القصوى التي يمكن للسيارة نقلها إلى 786 كيلوجرامًا.

أبعاد شيفروليه كولورادو 2026

تأتي كولورادو 2026 بهيكل يعكس طبيعة شاحنات البيك أب، حيث يبلغ طولها 5410 مليمترات، بينما يصل عرضها إلى 1939 مليمترًا، ويبلغ ارتفاعها 2021 مليمترًا، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3337 مليمترًا، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2049 كيلوجرامًا.

شيفروليه كولورادو 2026

تجهيزات شيفروليه كولورادو 2026

تأتي شيفروليه كولورادو 2026 بمقود متعدد الوظائف، كما تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 11.3 بوصة تدعم التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتحصل السيارة أيضًا على شاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، ونظام تكييف أوتوماتيكي التحكم.

وتضم شيفروليه كولورادو 2026 مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق حيث تتوفر السيارة بمكابح طوارئ تعمل بصورة تلقائية عند رصد خطر الاصطدام، إلى جانب نظام التحذير عند مغادرة المسار مع المساعدة على البقاء داخله.

شيفروليه كولورادو 2026

كما تشمل التجهيزات نظام مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية أثناء الرجوع، بالإضافة إلى حساسات للركن وكاميرا، فضلًا عن ست وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

أسعار شيفروليه كولورادو 2026 عالميًا

تقدم شيفروليه كولورادو موديل 2026 في الأسواق العالمية بعدة فئات تختلف في مستوى التجهيزات والمواصفات، حيث يبدأ سعرها من 34495 دولارًا أمريكيًا للفئة الأساسية، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 52795 دولارًا أمريكيًا.

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