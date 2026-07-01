تصل لـ 228 حصان .. المواصفات الكاملة لسيارة ميني كوبر المكشوفة

تعود بدايات ميني إلى عام 1959، عندما ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة لتقدم مفهومًا مختلفًا للسيارات الصغيرة يجمع بين الحجم المدمج والطابع العملي.

استطاعت العلامة البريطانية على مدار العقود التالية، أن تحقق انتشارًا واسعًا في مختلف الأسواق بفضل تصميمها الذي حافظ على شخصيته المميزة رغم تطور الأجيال المتعاقبة.

ميني كوبر المكشوفة

وبعد انضمامها إلى مجموعة بي إم دبليو، واصلت ميني تطوير سياراتها مع الاحتفاظ بالهوية التي اشتهرت بها، ويأتي طراز ميني كوبر المكشوفة الجديد ليواصل من رحلة هذه الفئة عالميًا وسط فئات العلامة الانجليزية.

أبعاد ميني كوبر

تنتمي ميني كوبر المكشوفة إلى فئة السيارات الفاخرة تحت المدمجة، ويبلغ طول السيارة 3,879 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,744 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,431 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,495 مم، كما يبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,380 كيلوجرامًا.

ميني كوبر المكشوفة

محرك الفئة الأساسية من MINI

تبدأ تشكيلة ميني كوبر المكشوفة بفئة Cooper، التي تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مكون من ثلاث أسطوانات، وينتج هذا المحرك قوة تبلغ 161 حصانًا، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 7.9 ثانية.

ميني كوبر وفئة Cooper S

تنتقل ميني في الفئة الثانية إلى محرك أكبر سعة يبلغ 2.0 لتر، ويضم أربع أسطوانات مع شاحن تيربو، ليولد قوة تصل إلى 201 حصان وعزم دوران يبلغ 299 نيوتن متر.

ميني كوبر المكشوفة

ويعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات ونظام دفع أمامي، وتحتاج السيارة في هذه الفئة إلى 6.7 ثانية للوصول من السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة.

نسخة John Cooper Works

تتصدر فئة John Cooper Works تشكيلة ميني كوبر المكشوفة، حيث تعتمد على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يرتبط أيضًا بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات مع نظام دفع أمامي.

ميني كوبر المكشوفة

وتبلغ القوة القصوى في هذه النسخة 228 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 249 نيوتن متر، كما تتمكن من التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.2 ثانية، لتكون الأسرع ضمن التشكيلة.