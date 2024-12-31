قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة بشير الديك.. حادث صادم أبعد سينارست الزمن الجميل عن السينما
وفاة الكاتب الكبير بشير الديك
ملابس ثقيلة وكمامة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار ليلة رأس السنة ..فيديو
التخطيط: 133,1 مليار جنيه استثمارات خاصة في الربع الأول من 2024/2025
التنمية المحلية: فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء
وزير العمل: لا تهاون مع شركات عمالة موسم الحج غير الملتزمة
الجرام بـ3720 جنيها.. أسعار الذهب اليوم وتوقعات مستقبل المعدن الأصفر
تمارا حداد: إسرائيل تستهدف السيطرة على 30% من شمال غزة
الشرط الجزائي.. اتحاد الكرة يعلن تفاصيل رحيل ميكالي عن منتخب الشباب
باحث: التصعيد الحوثي يثير قلقًا عالميًا ويشل الاقتصاد في باب المندب
دعاء آخر يوم فى 2024.. 5 كلمات رددها يفتح الله لك فتحا عجيبا
ليفربول أم الدوري السعودي؟.. والد محمد صلاح يكشف عن وجهته التالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

ميني كوبر تودع سيارتها الكوبيه الأكثر شهرة

ميني كوبر
ميني كوبر
عزة عاطف
×

رغم الإشادة الكبيرة التي حظيت بها النسخة المكشوفة من الجيل السابق لسيارة ميني كوبر SE الكهربائية، أعلنت شركة Mini عن إلغاء خططها لتطوير نسخة مكشوفة تعتمد على الطرازين كوبر E وSE المحدثين. 

شكل القرار خيبة أمل لعشاق السيارات المكشوفة، خاصة أن الطراز السابق كان يتمتع بشعبية كبيرة ضمن إنتاج محدود.

تحديات تواجه ميني مع السيارات الكهربائية

1. تأجيل طرح طراز السقف الصلب في الولايات المتحدة

كان من المتوقع أن تصل النسخة الأمريكية من سيارة Cooper SE الكهربائية في عام 2025، لكنها ستتأخر لعام إضافي.

السبب الرئيسي للتأخير هو التهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة.

السيارات الكهربائية الجديدة، مثل كوبر E وSE، يتم تصنيعها في الصين ضمن مشروع مشترك بين Mini وGreat Wall Motors، مما يعقد إمكانية تصديرها للسوق الأمريكية.

2. التكاليف الإنتاجية المرتفعة في أوروبا

تحاول الشركة نقل إنتاج سياراتها الكهربائية إلى مصنعها في أكسفورد بإنجلترا لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية.

قد يؤدي هذا القرار إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ما سيؤثر على أسعار السيارات عند الطرح.

التحديات السياسية والاقتصادية

مع ارتفاع التوترات التجارية، من المتوقع أن تُفرض تعريفات جمركية جديدة على السيارات الكهربائية المصنعة في الخارج ومكوناتها، مما يهدد الخطط التوسعية للشركة في السوق الأمريكية.

قد تؤدي هذه التعريفات إلى رفع أسعار سيارات Mini الكهربائية، مما يضعها في منافسة غير متكافئة مع السيارات المصنعة محليًا مثل Fiat 500e وEquinox EV.

توفر سيارة Countryman SE كخيار بديل

رغم العقبات التي تواجه طراز كوبر SE، لا تزال سيارة Countryman SE الكهربائية بالكامل متاحة في الولايات المتحدة.

مواصفات Countryman SE

  • النطاق الكهربائي: تقطع 212 ميلاً بشحنة واحدة بفضل بطاريتها التي تبلغ سعتها 64.7 كيلوواط/ساعة.
  • الأداء: قوة تبلغ 308 أحصنة.
  • تسارع من 0 إلى 60 ميلاً/ساعة في 5.4 ثانية.
  • الشحن: سرعة شحن تيار مستمر تصل إلى 130 كيلوواط، لكنها ليست مميزة مقارنة بالمنافسين.
  • السعر: يبدأ من 45,200 دولار، وهو مرتفع نسبيًا مقارنة بسيارة Equinox EV الأرخص بـ 10,000 دولار والتي توفر نطاقًا أكبر بـ 100 ميل لكل شحنة.

مستقبل Mini الكهربائية

رغم التحديات، يبدو أن Mini مصممة على استعادة توازنها في سوق السيارات الكهربائية. 

ومع تحسين الإنتاج ونقل التصنيع إلى أوروبا، يمكن أن تقدم الشركة طرازات منافسة بميزات محسنة، رغم أن الأسعار قد تظل عائقًا أمام العديد من المستهلكين.

ختامًا، على Mini التكيف مع التحديات الاقتصادية والسياسية، خاصة في السوق الأمريكية، إذا أرادت الاحتفاظ بمكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق السيارات الكهربائية.

سيارات سيارات كهربائية ميني كوبر ميني كوبر الكهربائية سيارة كانتري مان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

بدء صرف معاش يناير بالزيادة الجديدة غداً الأربعاء

وزارة التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2025 في المدارس .. قرار نهائي الآن

البنوك

رسوم جديدة على السحب والاستعلام من البنوك.. وهذا أول يوم عمل بعد إجازة رأس السنة

الاهلي

لهذا السبب.. اجتماع عاجل في الأهلي بين الخطيب وكولر

آخر يوم في سنة 2024

آخر يوم في 2024 .. 4 ركعات تفتح لك أبواب الرزق والمغفرة

حالة الطقس

طقس آخر أيام 2024: الحرارة "تحت الصفر" في هذه المحافظة

البطاطس

طرق للتفرقة بين البطاطس التحمير والطبخ

طريقة استيراد سيارة من الخارج .. الشروط والرسوم

طريقة استيراد سيارة من الخارج.. الشروط والرسوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثانى بالعام الميلادي الجديد

شيخ الأزهر الشريف

وزيرة التنمية المحلية تهنئ شيخ الأزهر الشريف بالعام الميلادي الجديد

رئيس مجلس الوزراء

داعية بمواصلة التقدم والازدهار.. وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

بالصور

بعد وفاة بشير الديك.. تعرف على أبرز أعماله وصدمة عمره بسبب فراق نجله

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

فقدت أكثر من 50 كيلو.. شيماء سيف تفاجئ الجمهور بوزنها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

السعودية.. استدعاء 358 ألف سيارة لوسيد 2024 لسبب خطير

لوسيد السعودية
لوسيد السعودية
لوسيد السعودية

هل يعرض في مصر؟ | عائلة شاكر باشا رفعوا قضية على"عائلة شاكر باشا"

عائلة شاكرباشا
عائلة شاكرباشا
عائلة شاكرباشا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء.. وموعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ايمان عبد اللطيف

فرصة أخيرة.. احصل على شقة الإسكان الاجتماعي بمقدم 30 ألف جنيه| تفاصيل

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

مسلسل سراب

خالد النبوى يفقد ابنه فى الحلقات الأولى من «سراب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هناك تحلو الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مربع الوزارات ..سياحة وثقافة

المزيد