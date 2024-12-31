ميني كوبر تودع سيارتها الكوبيه الأكثر شهرة

رغم الإشادة الكبيرة التي حظيت بها النسخة المكشوفة من الجيل السابق لسيارة ميني كوبر SE الكهربائية، أعلنت شركة Mini عن إلغاء خططها لتطوير نسخة مكشوفة تعتمد على الطرازين كوبر E وSE المحدثين.

شكل القرار خيبة أمل لعشاق السيارات المكشوفة، خاصة أن الطراز السابق كان يتمتع بشعبية كبيرة ضمن إنتاج محدود.

تحديات تواجه ميني مع السيارات الكهربائية

1. تأجيل طرح طراز السقف الصلب في الولايات المتحدة

كان من المتوقع أن تصل النسخة الأمريكية من سيارة Cooper SE الكهربائية في عام 2025، لكنها ستتأخر لعام إضافي.

السبب الرئيسي للتأخير هو التهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة.

السيارات الكهربائية الجديدة، مثل كوبر E وSE، يتم تصنيعها في الصين ضمن مشروع مشترك بين Mini وGreat Wall Motors، مما يعقد إمكانية تصديرها للسوق الأمريكية.

2. التكاليف الإنتاجية المرتفعة في أوروبا

تحاول الشركة نقل إنتاج سياراتها الكهربائية إلى مصنعها في أكسفورد بإنجلترا لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية.

قد يؤدي هذا القرار إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ما سيؤثر على أسعار السيارات عند الطرح.

التحديات السياسية والاقتصادية

مع ارتفاع التوترات التجارية، من المتوقع أن تُفرض تعريفات جمركية جديدة على السيارات الكهربائية المصنعة في الخارج ومكوناتها، مما يهدد الخطط التوسعية للشركة في السوق الأمريكية.

قد تؤدي هذه التعريفات إلى رفع أسعار سيارات Mini الكهربائية، مما يضعها في منافسة غير متكافئة مع السيارات المصنعة محليًا مثل Fiat 500e وEquinox EV.

توفر سيارة Countryman SE كخيار بديل

رغم العقبات التي تواجه طراز كوبر SE، لا تزال سيارة Countryman SE الكهربائية بالكامل متاحة في الولايات المتحدة.

مواصفات Countryman SE

النطاق الكهربائي: تقطع 212 ميلاً بشحنة واحدة بفضل بطاريتها التي تبلغ سعتها 64.7 كيلوواط/ساعة.

الأداء: قوة تبلغ 308 أحصنة.

تسارع من 0 إلى 60 ميلاً/ساعة في 5.4 ثانية.

الشحن: سرعة شحن تيار مستمر تصل إلى 130 كيلوواط، لكنها ليست مميزة مقارنة بالمنافسين.

السعر: يبدأ من 45,200 دولار، وهو مرتفع نسبيًا مقارنة بسيارة Equinox EV الأرخص بـ 10,000 دولار والتي توفر نطاقًا أكبر بـ 100 ميل لكل شحنة.

مستقبل Mini الكهربائية

رغم التحديات، يبدو أن Mini مصممة على استعادة توازنها في سوق السيارات الكهربائية.

ومع تحسين الإنتاج ونقل التصنيع إلى أوروبا، يمكن أن تقدم الشركة طرازات منافسة بميزات محسنة، رغم أن الأسعار قد تظل عائقًا أمام العديد من المستهلكين.

ختامًا، على Mini التكيف مع التحديات الاقتصادية والسياسية، خاصة في السوق الأمريكية، إذا أرادت الاحتفاظ بمكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق السيارات الكهربائية.