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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

20 سيارة إسعاف تتجه من الفيوم إلى موقع حادث قطاري العياط ..خاص

حادث تصادم قطارين..ارشيفية
حادث تصادم قطارين..ارشيفية

كشف مصدر بهيئة الإسعاف بالفيوم لـ"صدي البلد" عن تحرك 20 سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف الفيوم للمشاركة في التعامل مع حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة وذلك للمساهمة في إنقاذ المصابين وسرعة نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

عمرو عثمان يتابع جهود الإسعاف من موقع الحادث

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ" صدي البلد "أن الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم يرافق سيارات الإسعاف المتجهة إلى موقع الحادث ويتابع ميدانيا جهود نقل المصابين والتعامل مع تداعيات التصادم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية نقل المصابين إلى مستشفيات العياط والواسطى و6 أكتوبر وفقا لاحتياجات الحالات والتنسيق بين الجهات المختصة.

تصادم قطارين وخروج عربات عن القضبان

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تصادم قطارين بمنطقة العياط أحدهما قطار تحيا مصر القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم والآخر قطار 2010 القادم من القاهرة والمتجه إلى أسوان وأسفر الحادث عن خروج عدد من العربات عن القضبان ووقوع إصابات بين الركاب.


تحرك أمني وطبي للتعامل مع الحادث

وعقب وقوع الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم وبدأت جهود التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في إطار التحرك العاجل لمختلف الجهات المعنية.

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