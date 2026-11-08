10 آلاف مجدي يعقوب.. الرئيس السيسي يحدد طريق النهوض بالصحة والتعليم

قال الرئيس السيسي، إن مصر لن يكفيها إلا أن يكون لديها 10 آلاف مجدي يعقوب لأن هذا الرمز والقدوة يدفعنا إلى الأخذ بالأسباب التي أدت لنبوغه وتطبيقها على شبابنا.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى أن الدولة بذلت جهداً في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ في قطاعي التعليم والصحة، إلا أن التحديات كانت كثيرة جداً وهو ما جعل تلك الجهود التي بذلت غير محسوسة بالقدر الكافي.

وأوضح الرئيس أن حجم الإنفاق في الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٦ كبير مثلما ذكر الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته، مؤكداً أن تركيز الدولة ليس فقط على أعداد المنشآت والخريجين وإنما على الجدارة والجودة، وهو ما حدا بالدولة إلى الحرص على إبرام اتفاقات توأمة مع جامعات ومستشفيات عريقة في العالم لكي نتعلم منها ولتطوير الإمكانيات والقدرات المصرية في وقت قصير.