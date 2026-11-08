القصة الكاملة لانهيار منزل سكني في بورسعيد ووفاة عامل وسيدة مسنة ونجاة رضيعة

شهدت محافظة بورسعيد حادثا مأساويا إثر انهيار منزل سكني، مما أسفر الحادث عن وفاة عامل وسيدة مسنة، وإصابة رضيعة تبلغ من العمر شهرًا ونصف..

انهيار عقار سكني

استقبل مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد جثماني شخصين ومصابة، إثر انهيار جزء من منزل بمنطقة باب 20 بنطاق حي الشرق، حيث أسفر الحادث عن وفاة عامل وسيدة مسنة، وإصابة رضيعة تبلغ من العمر شهرًا ونصف الشهر.

وفاة شخصين وإصابة رضيعة.. ننشر أسماء ضحايا انهيار جزء من عقار بحي الشرق في بورسعيد

وكشفت البيانات الأولية أسماء المتوفين، وهما عثمان فتوح عثمان، 33 سنة، وسيدة مجهولة الاسم تبلغ من العمر 75 سنة، كما استقبل المستشفى الطفلة فريدة محمد المهدي، البالغة من العمر شهرًا ونصف الشهر، مصابة بكدمات نتيجة الحادث.

كانت قوات الحماية المدنية ببورسعيد انتقلت إلى موقع الانهيار، ونجحت في انتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وسط جهود مكثفة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وكشفت المعلومات الأولية أن مالك العقار سبق تحرير محضر ضده لعدم تنفيذ قرار هندسي، فيما حمّل الحي مالك العقار مسئولية الحفاظ على سلامة المواطنين والالتزام بالقرارات الهندسية الصادرة بشأن العقار.

وتابع مدير أمن بورسعيد واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، تطورات الحادث، ووجها بمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل الفوري مع تداعيات الانهيار، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصلت أعمال رفع الأنقاض والبحث بموقع الحادث، وسط تواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية وفرق الإنقاذ، للوقوف على ملابسات الواقعة وحصر الخسائر.

وكان قد وصل اللواء وائل رشدي مدير أمن بورسعيد إلى موقع انهيار جزئي بسقف عقار سكني بشارع عزمي مع شارع أحمد ماهر بنطاق حي الشرق، لمتابعة تداعيات الحادث والوقوف على جهود التعامل مع الموقف.

مدير أمن بورسعيد يصل موقع انهيار جزئي بسقف عقار في حي الشرق

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ بالحي إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار، والتعامل مع آثار الانهيار، وإجراء أعمال الفحص للتأكد من سلامة المبنى وعدم وجود أشخاص آخرين أسفل الأنقاض.