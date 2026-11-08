غدًا.. انعقاد الملتقى الـ13 ضمن شُبُهات وردود لتفنيد دعاوى الحداثيين حول النسخ في القرآن الكريم

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف، غدًا بعد صلاة المغرب في مدينة البعوث الإسلاميَّة، الملتقى الثالث عشر ضمن ملتقيات (شُبُهات وردود)، التي تنظِّمها اللجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع في إطار برنامج (منبر الوعي)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

قضيَّة النسخ في القرآن الكريم

ويأتي هذا الملتقى تحت عنوان: (دعاوى الحداثيين حول قضيَّة النسخ في القرآن الكريم.. عَرْض ونقد)، ويحاضر فيه أ.د. عبد الفتَّاح خضر، أستاذ التفسير في جامعة الأزهر، ويدير اللقاء الشيخ الحسين القاضي، عضو الأمانة المساعدة للجنة العُليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة.

وتُنظَّم هذه الملتقيات في إطار جهود مجمع البحوث الإسلاميَّة لترسيخ الوعي الدِّيني الرشيد، وتحصين الشباب من الشُّبهات والمفاهيم المغلوطة؛ من خلال تقديم معالجة علميَّة رصينة للقضايا المثارة حول القرآن الكريم وعلومه، تستند إلى أصالة المنهج الأزهري، ودقَّة الفهم، وقواعد البحث والتحقيق؛ بما يُسهم في تعميق الوعي بمقاصد الخطاب القرآني، والتعامل المنهجي مع القراءات التي تتناول قضاياه.