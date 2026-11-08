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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن ترشيح سامي قمصان لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر

سامي قمصان
سامي قمصان
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن دخول سامي قمصان، المدرب السابق بالنادي الأهلي، دائرة الترشيحات لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن اسمه تردد بقوة خلال الفترة الماضية.

الأهلي

وقال “شوبير” إن ترشيح قمصان لم يقتصر على المنتخب الأولمبي فقط، بل امتد إلى المنتخب الأول، مشيرًا إلى أن الحديث كان عن توليه منصب المدير الفني وليس المدرب العام.

وتأتي تصريحات “شوبير” في ظل التطورات الأخيرة الخاصة بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عقب رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية، والتوجّه نحو حسم هوية المدير الفني الجديد للفراعنة.

سامي قمصان شوبير منتخب مصر الاهلي الزمالك

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