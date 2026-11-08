خافيير أجيري يفتح النار بعد ثلاثية ريال مدريد: فالنسيا مدين لجماهيره ونحتاج إلى الانتصارات

أبدى خافيير أجيري، المدير الفني لفريق فالنسيا، غضبه الشديد عقب الخسارة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ميستايا»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، مؤكدًا أن فريقه مطالب بالعمل على تحسين نتائجه والخروج من منطقة الهبوط، بدلًا من انتظار التعاقد مع 14 لاعبًا جديدًا.

وتحدث أجيري بصراحة عن أسباب الهزيمة، معترفًا بتفوق ريال مدريد، ومشيرًا إلى أن الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه ساهمت في تعقيد المباراة، خاصة استقبال هدفين قبل نهاية الشوط الأول، وهو ما أثر نفسيًا على الفريق.

وتأتي تصريحات المدرب في ظل استمرار النتائج السلبية لفالنسيا على ملعبه، بعدما عجز الفريق عن تحقيق الانتصار أمام جماهيره خلال الموسم الحالي، ليزداد الضغط على الجهاز الفني في ظل وجود الفريق بمنطقة الهبوط.

أجيري: جماهير فالنسيا تستحق الانتصارات

وقال أجيري، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أشعر بدعم الجماهير بالفعل، رغم أنني لا أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. الجماهير متحمسة وتثق بي، فهي شديدة الحماس لفريقها وتجعل الأمور صعبة على المنافسين، وهذا ما أريد استعادته».

وأضاف: «أرى بعض المؤشرات الإيجابية لأن اللاعبين يقدمون كرة قدم جيدة. الخسارتان على أرضنا مؤلمتان للغاية، بسبب الطريقة التي حدثت بها كل منهما. كان من الصعب تجاوز الأهداف نفسيًا لأنها كانت قابلة للتجنب. ليس لدي أي لوم على اللاعبين، لكنني لا أستطيع تبرير ما حدث بأي حال من الأحوال».

وتابع مدرب فالنسيا: «نحن مدينون لجماهيرنا ونوجد في منطقة الهبوط. الجماهير ترى المجهود الذي نبذله، لكنها لا تلمس التحسن بالقدر نفسه، كما أنها لا ترى النتائج المطلوبة. ريال مدريد لا يرحم، وهذا ما حدث اليوم».

غياب الانتصارات في ميستايا يثير قلق المدرب

وتطرق أجيري إلى استمرار غياب الانتصارات على ملعب ميستايا، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل مصدر قلق كبيرًا بالنسبة إليه، خاصة أن الجماهير تنتظر مشاهدة فريقها يحقق النتائج الإيجابية على أرضه.

وقال: «يعود آخر انتصار لنا إلى عام 2023، عندما سجل دييجو لوبيز هدف الفوز. من الواضح أن ميستايا يستحق انتصارًا، فقد خضت 3 مباريات على أرضنا وهذا الأمر يثير قلقي».

وأضاف: «كان الفوز سيشكل نتيجة مدوية ومكافأة كبيرة لنا، لكن المنافس كان متفوقًا. لم نتمكن من تغيير الوضع، لكن ذلك يتطلب العمل والتحسن والتحلي بمزيد من الجرأة».

وعن تراجع الفريق بعد التأخر بهدفين، أوضح: «بعد التأخر بنتيجة 0-2، مرت فترة لم يكن فيها أداء الفريق سيئًا، ربما لأننا شعرنا بأن كل شيء قد انتهى، لا أعرف. حاولنا العودة، لكن محاولاتنا لم تنجح».

أجيري يكشف حقيقة ما حدث داخل غرفة الملابس

وتحدث المدير الفني لفالنسيا عن الأنباء التي ترددت بشأن وقوع اشتباك داخل غرفة الملابس خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بما حدث.

وقال: «لن تصدقني، لكنني لا أعرف شيئًا على الإطلاق. كنت أول من دخل غرفة الملابس حتى أهدأ وأتعامل مع الأمور بهدوء. أخبروني أن شيئًا ما حدث، وأن هناك اشتباكًا، وربما تكشف الكاميرات ما جرى، لا أعرف. لم يخبرني أحد بأي شيء خلال فترة الاستراحة».

مدرب فالنسيا يعترف بتفوق ريال مدريد

واعترف أجيري بأن ريال مدريد كان الطرف الأفضل خلال المباراة، مشيرًا إلى أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب لمجاراة قوة المنافس، رغم البداية المتوازنة التي شهدتها المواجهة.

وقال: «لا يمكن أن يكون أي تقييم إيجابيًا عندما تواجه ريال مدريد. لاعبو المنافس يتمتعون بقوة كبيرة، ونحن لم نقدم أداءً جيدًا اليوم. حتى تسجيل الهدف الأول، كانت المباراة متكافئة، وكنا نواجههم بندية، لكن الهدف الثاني كان بمثابة ضربة قاضية».

وتابع: «حافظنا على توازننا النفسي وروحنا القتالية، ولهذا أهنئ اللاعبين. إنها ليلة حزينة، لأن مواجهة ريال مدريد تمنحك دافعًا كبيرًا، لكن الأمور لم تسر كما أردنا. كان من الممكن تجنب الهدفين، وقد أثرا بشكل كبير على مجريات المباراة».

أجيري يعلق على القرارات التحكيمية

ولم تخلُ تصريحات مدرب فالنسيا من الحديث عن التحكيم، حيث أشار إلى وجود اعتراض على إحدى الحالات التي شهدتها المباراة، لكنه أكد أنه لا يرغب في استغلال القرارات التحكيمية لكسب تعاطف الجماهير.

وقال: «سيكون من السهل أن أتحدث عن الحكم وأكسب رضا الجماهير. بالفعل قلت إنه إذا احتسب مخالفة في الهدف الأول، فكان يتعين عليه إشهار البطاقة الحمراء. نظر إليّ ولم يقل لي شيئًا، وهذا كل ما يمكنني قوله بشأن التحكيم».

«لم نقدم مباراة كبيرة وخسرنا».. أجيري يوضح أسباب الهزيمة

وشدد أجيري على أن فالنسيا لم يكن الطرف الأفضل في المباراة، رافضًا تصوير الخسارة باعتبارها نتيجة غير عادلة، مؤكدًا أن ريال مدريد استحق الفوز بعدما استغل أخطاء فريقه.

وقال: «ليس صحيحًا أننا قدمنا مباراة كبيرة وخسرنا، فقد كان المنافس أفضل واستحق الفوز. كنا نقدم مستويات جيدة في الفترة الماضية ونتطور، رغم وجود بعض أوجه القصور في عدة جوانب».

واختتم تصريحاته قائلًا: «صمدنا لمدة 20 دقيقة، قبل أن تتعقد الأمور بعد الهدف الأول، ثم ازدادت صعوبة بسبب الطريقة التي جاء بها الهدف الثاني. استقبال هدفين قبل نهاية الشوط الأول كان عبئًا ثقيلًا يصعب التعامل معه. حاولنا تحسين النتيجة، لكن اللعب بعشرة لاعبين جعل المهمة صعبة للغاية».

وتضع هذه التصريحات فريق فالنسيا أمام تحدٍ كبير خلال الفترة المقبلة، في ظل ضرورة استعادة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب، بعدما باتت جماهير ميستايا تنتظر رد فعل حقيقيًا من اللاعبين والجهاز الفني لإنهاء سلسلة النتائج السلبية.