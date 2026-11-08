هيئة بحرية بريطانية: اندلاع حريق بناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اندلاع حريق بناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقالت الهيئة- في منشور لها على منصة (إكس)، اليوم /الأحد/- إن حريقا شب في الناقلة على بعد حوالي ثمانية أميال بحرية شمال غرب مدينة خصب في سلطنة عمان؛ ما أدى إلى إجلاء طاقمها.

وحثت الهيئة، السفن العاملة في المنطقة بضرورة توخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه، في الوقت الذي تجري فيه السلطات تحقيقا حول الحادث، الذي وقع قبالة الساحل الشمالي لسلطنة عمان، بالقرب من مضيق هرمز.

ولم يتضمن المنشور تفاصيل حول سبب الحريق، أو هوية السفينة، أو عدد أفراد الطاقم الذين تم إجلاؤهم، أو ما إذا كانت هناك أية إصابات.