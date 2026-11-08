بعد رحيل حسام حسن.. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور للتوأم .. ماذا قال؟

حرص إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، عقب رحيلهما عن قيادة المنتخب الوطني، بعد قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لهما.

ونشر إمام عاشور صورة تجمع التوأم حسام وإبراهيم حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «شكراً ليكم»، في رسالة تقدير لهما بعد انتهاء مشوارهما مع الفراعنة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء أمس السبت تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديراً فنياً جديداً للمنتخب الأول، خلفاً لحسام حسن، بعد توجيه الشكر للجهاز الفني السابق.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع علي ماهر لمدة عامين، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالنادي، وتولي المسؤولية الفنية للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول مستقبل الجهاز الفني السابق، في ظل تصاعد الأزمات والخلافات التي أحاطت بالمنتخب، قبل أن يقرر اتحاد الكرة إنهاء مهمة حسام حسن وجهازه المعاون.

ويأمل اتحاد الكرة أن يقود علي ماهر المنتخب الوطني إلى مرحلة جديدة، من خلال إعادة ترتيب الأوراق والاستفادة من خبراته التدريبية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.

