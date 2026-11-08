قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر عبد العاطي يبحث مع وزير النفط الليبي تسريع مشروعات الطاقة المشتركة
استأصلنا الورم وأثق في كرم ربنا.. حمادة هلال يكشف لأول مرة إصابة زوجته بالسرطان
14 طالبًا يرفضون التعيين .. ماذا يحدث داخل كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية؟
«اتظلمت من كل الدنيا» .. رحمة محسن توجّه رسالة مؤثرة لجمهورها
الجيش السوداني يُواصل تقدّمه بالسيطرة على بلدة إيال بخيت
آخر تحديث لـ أقل سعر دولار في البنوك الآن
بعد رحيل حسام حسن.. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور للتوأم .. ماذا قال؟
ضوابط قراءة الإمام في الصلوات الجهرية.. تعرف عليها
مفيدة شيحة تُفاجئ مراد مكرم بتصريحات جريئة عن مصاريف الزواج: «مضربتكش على إيدك»
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على فالنسيا
«موكوينا»: مواجهة الأهلي مهمة لبيراميدز بالكامل.. وسنستعد لها بنفس طريقة لقاء الداخلية
انفجارات في مضيق هرمز .. وسماع دوي انفجارين في جزيرة قشم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رحيل حسام حسن.. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور للتوأم .. ماذا قال؟

حسام وامام
حسام وامام
محمد بدران

حرص إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، عقب رحيلهما عن قيادة المنتخب الوطني، بعد قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لهما.

ونشر إمام عاشور صورة تجمع التوأم حسام وإبراهيم حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «شكراً ليكم»، في رسالة تقدير لهما بعد انتهاء مشوارهما مع الفراعنة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء أمس السبت تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديراً فنياً جديداً للمنتخب الأول، خلفاً لحسام حسن، بعد توجيه الشكر للجهاز الفني السابق.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع علي ماهر لمدة عامين، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالنادي، وتولي المسؤولية الفنية للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول مستقبل الجهاز الفني السابق، في ظل تصاعد الأزمات والخلافات التي أحاطت بالمنتخب، قبل أن يقرر اتحاد الكرة إنهاء مهمة حسام حسن وجهازه المعاون.

ويأمل اتحاد الكرة أن يقود علي ماهر المنتخب الوطني إلى مرحلة جديدة، من خلال إعادة ترتيب الأوراق والاستفادة من خبراته التدريبية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.

امام عاشور حسام حسن اقالة التؤام منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قيس عبد الفتاح

ربنا وفقني لاختيار شريكتي.. الفنان قيس عبد الفتاح يعلن زواجه في عمر 81 عاما

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

مرتبات

خلال 17 يوما.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

سعر الذهب

طلع 5 جنيهات.. الذهب في الصاغة الآن

قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

كليوباترا بكام؟! وميريت الأعلى سعراً.. تعرف على أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

كارثة بيئية أمام منشأة البكاري الابتدائية.. القمامة تحاصر أسوار المدرسة

القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد