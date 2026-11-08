«اتظلمت من كل الدنيا» .. رحمة محسن توجّه رسالة مؤثرة لجمهورها

نشرت الفنانة رحمة محسن رسالة مؤثرة عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تحدّثت خلالها عن الضغوط التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت رحمة محسن في رسالتها: «أنا الست اللي مافيش يوم الناس والمجتمع سمحولي إني أعيش في سلام وراحة.. اتكتب عليا أكون من الناس اللي عمرها ماهتشوف في حياتها غير الشقا والتعب وإنها تكون بس عون للي حواليها».

وأضافت: «أنا الفنانة المصرية والست والأم اللي اتظلمت من كل الدنيا وحتى بعد نجاحي اللي وصلتله بعد تعب كبير أووي ماحدش يعرف عنه حاجة.. برضه الناس قررت تدوس وتكمل عليا وتخوض في عرضي وتستبيح أذايا وتدوس أووي من غير ذرة رحمة».

وتابعت: «في الدنيا دي مافيش مخلوق شاف مني شر ولا أذى.. بس الظروف دايما ليها في حياتي رأي تاني.. أكيد ربنا شايلي عنده حاجة أحسن بإذن الله يارب.. يارب أخرج من الدنيا دي على خير يارب».

أعلنت المطربة رحمة محسن زواجها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صورة أفصحت من خلالها عن الزواج، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وجاء إعلان المطربة الشابة ممزوجاً بكلمات مؤثرة، حيث علقت على صورتها بالدعاء قائلة: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ بِدَايَةَ عُمْرٍ جَدِيدٍ، فَاجْعَلْهُ أَجْمَلَ مِمَّا تَمَنَّيْتُ، وَاكْتُبْ لِي فِيهِ السَّعَادَةَ وَالْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ وَرَاحَةَ الْقَلْبِ.. اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي زَوْجِي، وَبَارِكْ لَنَا فِي حَيَاتِنَا، وَاجْعَلْ بَيْنَنَا حُبًّا لَا يَزُولُ، وَمَوَدَّةً لَا تَنْقَطِعُ، وَسَكِينَةً تَمْلَأُ قُلُوبَنَا»، واختتمت تعليقها بالقول: «بِسْمِ اللَّهِ بَدَأْنَا، وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ نُكْمِلُ الْعُمْرَ مَعًا».

ولم تفصح رحمة محسن عن هوية زوجها أو تفاصيل وتوقيت إقامة حفل الزفاف، مكتفية بمشاركة هذا المنشور الذي حصد تفاعلاً واسعاً وتهنيئات واسعة من قبل جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

وفي سياق آخر، طرحت رحمة محسن أحدث أغانيها «مالوش تاني»، التي تحمل اسم ألبومها الغنائي الجديد، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع يوتيوب ومختلف منصات الاستماع الموسيقية، حيث ظهرت بإطلالة عروس وسط أجواء احتفالية مبهجة برفقة صديقاتها.