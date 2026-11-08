مفيدة شيحة تُفاجئ مراد مكرم بتصريحات جريئة عن مصاريف الزواج: «مضربتكش على إيدك»

أثارت الإعلامية مفيدة شيحة نقاشًا ساخنًا حول مسؤوليات الزواج والإنفاق على الأسرة، خلال لقائها مع الإعلامي مراد مكرم، مقدم برنامج «دماغ رجالة» المذاع عبر قناة «النهار».

وأكدت مفيدة شيحة أن الزواج سنة الحياة، مشيرة إلى أن الرجل الذي يقرر الزواج ويتقدم لطلب يد الفتاة من أهلها، ويوافق على جميع طلباتهم، عليه أن يتحمل مسؤوليات هذا القرار.

وقالت مفيدة شيحة خلال اللقاء: «سنة الحياة إنك تتجوز، وما ضربتكش على إيدك، وإنت جيت واتقدمت لأهلي وقولت حاضر على كل الطلبات، إنت شوفتني موت في دبابيي، خلاص ادفع عشان تتجوز بقى».

وأضافت موجهة حديثها إلى مراد مكرم: «إنت راجل فلة وحلو لما تشتغل وتتعب وتدي زوجتك كل المرتب»، في إشارة إلى أهمية تحمل الزوج مسؤولية الإنفاق على زوجته وأسرته.

كما طرحت مفيدة شيحة تساؤلًا حول طبيعة تعامل الزوج مع مسؤوليات المنزل، قائلة: «طب هل إنت بتجي البيت بيضرب يقلب؟»، لتفتح باب النقاش حول الأعباء المادية والحياتية داخل مؤسسة الزواج.

وشهد اللقاء تفاعلًا ونقاشًا بين مفيدة شيحة ومراد مكرم بشأن مفهوم المسؤولية الزوجية ومصاريف الزواج، في حلقة تناولت عددًا من القضايا المرتبطة بالعلاقات بين الرجل والمرأة.