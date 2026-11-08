أحمد حسن يكشف خطة إعداد المنتخب الأولمبي لأمم إفريقيا 2027.. وموعد ودية اليابان

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الأولمبي، عن تفاصيل خطة إعداد الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمقرر إقامتها في مصر خلال نوفمبر 2027، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

أحمد حسن يتحدث عن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

وأكد أحمد حسن، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يقوده حمادة صدقي مديرًا فنيًا، ويعاونه عادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد عز مدربًا مساعدًا، فيما يتولى عصام الحضري مهمة تدريب حراس المرمى حتى الآن، بينما يشغل أحمد حسن منصب مدير المنتخب.

وأوضح أن توليه المسؤولية يمثل شرفًا كبيرًا بالنسبة له، مشيرًا إلى ارتباطه الطويل بمنتخبات مصر، بعدما قضى أكثر من 20 عامًا لاعبًا بقميص الفراعنة، مؤكدًا رغبته في نقل خبراته إلى اللاعبين وتعريفهم بقيمة وأهمية تمثيل المنتخب الوطني.

وأشاد مدير المنتخب بإمكانات حمادة صدقي، مؤكدًا امتلاكه خبرات كبيرة، بعدما كان ضمن الأجهزة الفنية التي حققت ألقاب كأس الأمم الإفريقية أعوام 1986 و2006 و2008 و2010، بالإضافة إلى مساهمته في حصول منتخب الشباب على برونزية كأس العالم عام 2001 تحت قيادة شوقي غريب.

موعد أول اجتماع للجهاز الفني الجديد

وأشار أحمد حسن إلى أن يوم الأحد المقبل سيشهد عقد أول اجتماع للجهاز الفني والإداري الجديد، من أجل الاتفاق على خطة العمل وتحديد ملامح برنامج الإعداد خلال الفترة القادمة، بما يتناسب مع أهمية المرحلة المقبلة.

3 توقفات دولية قبل أمم إفريقيا 2027

وكشف مدير المنتخب الأولمبي أن اللاعبين مواليد 2005 أصبحوا ضمن صفوف المنتخب الأول، وبالتالي ستصبح ارتباطاتهم الدولية مع المنتخب الوطني الأول، موضحًا أن المنتخب الأولمبي سيستفيد من ثلاثة توقفات دولية خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر، استعدادًا للبطولة الإفريقية.

كما أعلن خوض المنتخب مباراة ودية أمام نظيره الياباني يوم 17 نوفمبر 2026، ضمن برنامج الإعداد والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

مصر تستعد لاستضافة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا في نوفمبر 2027، والتي تمنح المنتخبات المتنافسة فرصة التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكان المنتخب الأولمبي المصري قد حصل على المركز الثاني في النسخة الماضية التي أقيمت بالمغرب عام 2023، ونجح من خلالها في حجز مقعده بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024