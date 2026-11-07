المصرية للمطارات تسجل 2.87 مليون راكب خلال أكتوبر 2026.. بنمو 6% في حركة الركاب

واصلت المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات تحقيق معدلات نمو إيجابية في حركة التشغيل، حيث سجلت خلال شهر أكتوبر 2026 نحو 2.87 مليون راكب بإجمالي 21,255 رحلة جوية، محققةً زيادة بنسبة 6% في أعداد الركاب و7% في عدد الرحلات الجوية مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو حركة السفر والسياحة، وتنامي معدلات التشغيل عبر المطارات المصرية..

وجاء مطارا الغردقة وشرم الشيخ الدوليان في صدارة المطارات من حيث حركة الركاب، حيث سجل مطار الغردقة نحو 1.29 مليون راكب على متن 8,564 رحلة جوية، فيما استقبل مطار شرم الشيخ نحو 887.5 ألف راكب من خلال 5,685 رحلة، بما يعكس المكانة المتميزة للمقاصد السياحية المصرية على خريطة الحركة الجوية الدولية.

كما سجل مطار الأقصر الدولي نحو 171.7 ألف راكب، ومطار الإسكندرية الدولي نحو 150.3 ألف راكب، فيما بلغ إجمالي الركاب بمطار أسوان نحو 126.4 ألف راكب، ومطار سفنكس الدولي نحو 89.6 ألف راكب.

وفي هذا الإطار، أكد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، حرص الشركة المصرية للمطارات على مواصلة جهودها لتطوير منظومة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، من خلال تعزيز كفاءة الأداء، والمتابعة المستمرة لمختلف العمليات التشغيلية، ورفع درجة الاستعداد بكافة المطارات، بما يضمن مواكبة النمو المتزايد في حركة السفر والطيران، ويدعم مكانة المطارات المصرية كعنصر رئيسي في تنشيط حركة السياحة وتعزيز قطاع الطيران المدني.