أسامة أبو المجد: 5 عوامل وراء استمرار ارتفاع أسعار السيارات في مصر

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الزيادات السعرية في سوق السيارات المصري مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة، طالما استمرت حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هناك خمسة عوامل رئيسية تتحكم في تحديد أسعار السيارات، وتتأثر جميعها بالتطورات الحالية.

وأوضح أبو المجد في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن العامل الأول يتمثل في سعر صرف الدولار، والثاني تكلفة الشحن، والثالث أسعار التأمين على الشحنات، والرابع أسعار المحروقات سواء المستخدمة في عمليات التصنيع أو الاستهلاك، فيما يتعلق العامل الخامس بالقرارات الداخلية المنظمة لعمليات الاستيراد، وانعكاساتها على حجم المعروض وحركة العرض والطلب داخل السوق.

وأضاف أن العوامل الخمسة تشهد ضغوطا متزامنة، في ظل ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب صعود أسعار النفط، التي ارتفع سعر البرميل من نحو 65 دولارا إلى 120 دولارا، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على تكلفة إنتاج السيارات ونقلها إلى الأسواق.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن القيود المفروضة على الاستيراد تأتي في إطار الحفاظ على موارد الدولة من النقد الأجنبي وعدم استنزاف العملة الصعبة المتاحة، وقصر استخدامها على الأولويات الاستراتيجية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تؤثر بدورها على حجم السيارات المتاحة بالسوق.

وفيما يتعلق بالحديث عن ظاهرة الأوفر برايس، شدد أبو المجد على أن ما يحدث في السوق يجب النظر إليه من خلال قواعد العرض والطلب وحالة السوق الفعلية، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يرتبط بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتجارية التي تؤثر على حجم المعروض ومستويات الطلب.

ولفت إلى أن السوق المصري يشهد ظاهرة مختلفة، تتمثل في اتجاه شريحة كبيرة من المستهلكين إلى الشراء خلال فترات الأزمات والاضطرابات، موضحا أن تحركات سعر الدولار أو ظهور توقعات بارتفاع أسعار السلع المرتبطة به تدفع المواطنين إلى الإسراع بالشراء، سواء للسيارات أو غيرها من المنتجات التي تعتمد على العملة الأجنبية في تصنيعها أو استيرادها.

واختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على أن تزامن زيادة تكاليف الاستيراد والشحن والطاقة مع القيود الاستيرادية وارتفاع الطلب، يضع ضغوطا إضافية على سوق السيارات، ويجعل استقرار الأسعار مرتبطا بعودة الهدوء إلى المنطقة وتحسن المؤشرات الاقتصادية والتجارية المؤثرة في القطاع.