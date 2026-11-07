بمشاركة 16 ألف دارس.. انطلاق اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر | صور

انطلقت اليوم فعاليات اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروع الأروقة الأزهرية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر. ويشارك في هذه الاختبارات أكثر من 16 ألف دارس ودارسة من مختلف الفئات العمرية والتخصصات، موزعين على 750 لجنة تعقد وسط أجواء تنظيمية رفيعة المستوى.

وشهدت مقار لجان الاختبارات بالجامع الأزهر ومختلف المحافظات حالة من الانضباط والاستعدادات المكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بكل سهولة ويسر، مع توفير الرعاية الكاملة وتواجد اللجان الإشرافية والمشرفين لمتابعة الأجواء عن قرب وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، بما يعكس حرص المؤسسة الأزهرية على توفير بيئة ملائمة تكفل أداء الاختبارات بسهولة ويسر.

الأروقة الأزهرية

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن هذه الاختبارات تمثل ثمرة جهد واجتهاد طوال العام الدراسي للدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية، وأشار إلى أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتماماً بالغاً بمسيرة الأروقة الأزهرية باعتبارها منارة علمية كبرى تنشر الفكر الوسطي المعتدل وتستهدف كافة شرائح المجتمع، مؤكداً استمرار الأزهر في دعم طلاب العلم الشرعي بكل السبل المتاحة لتعميق الفهم الصحيح للدين الإسلامي.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الإدارة العامة للجامع الأزهر اتخذت كافة الاستعدادات التنظيمية والفنية مبكراً بالتنسيق مع فروع الأروقة بالمحافظات، وأفاد بأن توزيع الـ ١٦ ألف دارس على ٧٥٠ لجنة، وفي ٣٠ مقرًا على مستوى الجمهورية، تم وفق خطة محكمة تضمن انسيابية الحضور والامتحان، مشيداً بالتنظيم التام بين مختلف فروع الأروقة الأزهرية لإخراج هذه الفعالية بالمظهر الذي يليق بعراقة وعالمية الجامع الأزهر الشريف.

تأتي هذه الاختبارات بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.