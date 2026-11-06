عودة بعد غياب طويل.. محاولات لاقناع عبلة كامل بالعودة للتمثيل

كشف المنتج والمؤلف جمال العدل عن محاولاته المتكررة لإقناع الفنانة عبلة كامل بالعودة إلى التمثيل، مؤكدًا استعداده لإنتاج أي عمل فني تختاره، حتى لو كان موجهًا للأطفال، بعد سنوات من ابتعادها عن الأضواء.

وقال العدل، خلال ندوة صحفية، إنه تواصل مع عبلة كامل أكثر من مرة لبحث إمكانية عودتها إلى الساحة الفنية، لكنه لم ينجح حتى الآن في إقناعها بخوض تجربة جديدة، مشيراً إلى أنها تبدو راضية عما قدمته خلال مسيرتها الفنية، ولا تفكر في العودة حالياً.

وتحدث المنتج المصري عن الأجور التي كانت تتقاضاها الفنانة خلال سنوات عملها، موضحاً أنها كانت محدودة مقارنة بقيمتها الفنية ومكانتها، مؤكداً أن ذلك لم يؤثر في تقديره لموهبتها.

