طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

رُصدت طائرة القيادة الجوية الطارئة التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، وهي تحلق شرقًا فوق الولايات المتحدة، بعد إقلاعها من قاعدتها الرئيسية في ولاية نبراسكا، في رحلة لم يُكشف عن طبيعة مهمتها، حسب صحيفة ديلي ميل.

طائرة يوم القيامة



وتُعد طائرة بوينج E-4B «نايت ووتش»، المعروفة باسم «طائرة يوم القيامة»، مركز قيادة جويًا قادرًا على الصمود في حالات الطوارئ، إذ تتيح لكبار المسؤولين توجيه القوات الأمريكية، بما في ذلك القوات النووية، خلال الأزمات الوطنية.



وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية إقلاع الطائرة من قاعدة أوفوت الجوية، بالقرب من مدينة أوماها، وعبورها منطقة الغرب الأوسط الأمريكي.

وتضم القاعدة العسكرية أيضًا أسطول طائرات E-4B، ما يرجح أن الرحلة تندرج ضمن تدريبات روتينية للتأكد من جاهزية الطائرة للتعامل مع حالات الطوارئ الفعلية.



وتحلق الطائرة حاليًا فوق شمال ولاية فرجينيا، غرب العاصمة واشنطن، متجهة جنوبًا.



ولم يُعلن رسميًا عن الغرض من الرحلة أو هويات الأشخاص الموجودين على متن الطائرة.

وأظهرت بيانات التتبع المتاحة للجمهور أن الطائرة اتجهت جنوب شرق منطقة أوماها، قبل مواصلة رحلتها شرقًا عبر الغرب الأوسط، مرورًا بولايتي إلينوي وإنديانا وصولًا إلى أوهايو.



وفي نحو الساعة 2:41 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، جرى رصد الطائرة فوق ولاية أوهايو على ارتفاع 31 ألف قدم، وبسرعة أرضية بلغت 573 عقدة، أي ما يعادل نحو 660 ميلًا في الساعة.



وواصلت الطائرة رحلتها شرقًا قبل أن تنعطف بشكل واضح نحو الجنوب، لتحلق فوق شمال ولاية فرجينيا، غرب العاصمة واشنطن.



ولم تُظهر بيانات التتبع وجهة محددة للطائرة، كما أن مسار الرحلة وحده لا يكشف مكان هبوطها أو سبب إرسالها.

وعلى الرغم من أن لقب «طائرة يوم القيامة» يعكس دورها في الحفاظ على قيادة القوات العسكرية خلال حالات الطوارئ الوطنية، فإن طائرات E-4B تنفذ أيضًا مهام تدريبية.



ولم يُكشف رسميًا عن الغرض من هذه الرحلة تحديدًا