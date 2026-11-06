بمشاركة هيثم حسن.. سيلتيك يهزم بشكتاش التركي بنتيجة 3-2 في الدوري الأوروبي

حقق فريق سيلتيك الاسكتلندي الفوز على فريق بشكتاش التركي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وسجل أهداف سيلتيك كل من أوسمند وكاميلو دوران هدفين في الدقائق 62 و78 و87، بينما سجل هدفي بشكتاش كل من جونيور أولياتان واوركون كوكتشو ف يالدقيقتين 54 و86 من عمر اللقا.

وبتلك النتيجة رفع سيلتيك رصيده للنقطة 3 ليحتل المركز الـ32 في ترتيب مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي، بينما توقف رصيد بشكتاش عند النقطة 7 في المركز الثامن.

تشكيل سيلتيك

أعلن مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سيلتيك الاسكتلندي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة بشكتاش التركي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وشهد تشكيل سيلتيك تواجد هيثم حسن على مقاعد البدلاء لمواجهة بشكتاش.

تشكيل سيلتيك ضد بشكتاش في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: جونستون.

خط الدفاع: كيران تيرني، كارتر فايكرز، سكاليس، لوتومبا.

خط الوسط: ماكجريجور، ميكا باور، نيجرين.

خط الهجوم: سباستيان تونكتي، هوج، جيمس فورست.



تشكيل بشكتاش ضد سيلتيك في الدوري الأوروبي

وعلى جانب آخر، أعلن فريق بشكتاش تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: