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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محلل اسكتلندي يدافع عن هيثم حسن بعد انتقادات لأدائه مع سيلتيك

هيثم حسن
هيثم حسن
حمزة شعيب

حظي هيثم حسن، لاعب سيلتيك الاسكتلندي، بدعم من المحلل آندي هاليداي، بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب مواجهة فريقه أمام فالكيرك، بسبب عدم التزامه بالأدوار الدفاعية، وذلك قبل لقاء بشكتاش في الدوري الأوروبي.

وكان هيثم حسن قد انضم إلى سيلتيك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ريال أوفييدو، وقدم لمحات فنية لافتة منذ ظهوره مع الفريق، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي على خلفية أزمات الموسم الماضي.

وبحسب موقع «67 Hail Hail» الاسكتلندي، أثارت الانتقادات الموجهة للاعب المصري عقب مباراة فالكيرك حالة من الاستغراب لدى هاليداي، الذي رأى أن التركيز على واجباته الدفاعية جاء على حساب الإشادة بإمكانياته الهجومية وقدرته على صناعة الفرص.

هيثم حسن يتعرض لانتقادات بسبب أدواره الدفاعية

وتعرض اللاعب لانتقادات من بعض المحللين، من بينهم كريس سوتون، الذي وصف تقصيره في العودة للمساندة الدفاعية بأنه أمر غير مقبول، خاصة في ظل الأهداف التي استقبلها الفريق.

لكن هاليداي رفض المبالغة في انتقاد اللاعب، مؤكدًا أن الحديث المتكرر عن واجباته الدفاعية يتجاهل الإضافة الفنية التي يقدمها عندما تكون الكرة بحوزته.

وقال المحلل الاسكتلندي: «كل التركيز ينصب على تقصير اللاعب في العودة للمساندة الدفاعية، بينما يتجاهلون ما يقدمه من إضافة فنية مميزة عندما يستحوذ على الكرة».

وأضاف أن هيثم حسن لا يتحمل مسؤولية إهدار زملائه للفرص التي يصنعها لهم، رغم إمكانية تحسين قراراته في الثلث الهجومي الأخير.

من جانبه، دافع سي فيري، لاعب سيلتيك السابق، عن اللاعب المصري، موضحًا أن تحميله مسؤولية الهدف الثاني لفالكيرك بسبب عدم ملاحقة الظهير المنافس لم يكن تقييمًا صحيحًا للموقف، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على كالوم ماكجريجور.

هاليداي: هيثم حسن اللاعب القادر على صناعة الفارق

وعاد هاليداي للتأكيد على استغرابه من تكرار انتقاد هيثم حسن بسبب عدم العودة الدفاعية، قائلًا إنه لم يستطع تصديق عدد المرات التي تناول فيها كريس بويد وكريس سوتون هذا الأمر خلال تحليلهما للمباراة.

وأشار إلى أن اللاعب المصري يعد من العناصر القليلة في الفريق القادرة على تقديم حلول هجومية عند الاستحواذ على الكرة، سواء من خلال صناعة الفرص أو التفوق في المواجهات الفردية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الانتقادات المتعلقة بواجباته الدفاعية تتكرر بصورة مبالغ فيها، دون منح التقدير الكافي لما يقدمه من مهارات وقدرات هجومية بقميص سيلتيك.

هيثم حسن سيلتيك الاسكتلندي اخبار هيثم حسن

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