الرئيس الإسرائيلي: تصريحات ترامب بشأن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب فاجأتني وتثير قلقي الشديد

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن قلقه إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بنهاية العام، مؤكداً أنها جاءت مفاجئة بالنسبة إليه.

وقال هرتسوغ، تعليقاً على تصريحات ترامب: «إن مسألة المساعدات الأمريكية تثير قلقي الشديد، كما أنها فاجأتني تماماً».

وفي المقابل، لا تزال حالة من الغموض تسود الأوساط الإسرائيلية بشأن دلالات تصريحات الرئيس الأمريكي، وما إذا كانت تعكس توجهاً جدياً لوقف المساعدات العسكرية، أم أنها تصريحات عابرة تأتي في سياق محاولة حشد الأصوات ودعم المرشحين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وبحسب يديعوت أحرونوت، لم تتضح حتى الآن حقيقة الموقف الأمريكي من مستقبل المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، وسط تساؤلات داخل إسرائيل بشأن مدى جدية تهديدات ترامب، وتداعياتها المحتملة على العلاقات بين البلدين.