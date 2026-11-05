قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق برج إيفل وشلل يضرب فرنسا مع تصاعد الاحتجاجات على غلاء المعيشة
الدولار يخسر نحو 1.85 جنيه في أسبوع.. و54.67 جنيه أعلى سعر شراء ختام تعاملات الخميس
بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور يتاخر بهدف أمام فرايبورج الألماني بدوري المؤتمر الأوروبي
الرئيس الإسرائيلي: تصريحات ترامب بشأن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب فاجأتني وتثير قلقي الشديد
المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور
هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها
استراتيجية آبل تحول غياب آيفون إلى مكسب ضخم.. ما السر وراء مبيعاتها القياسية؟
المتحدث العسكري: بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب السبت المقبل| فيديو
حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026
أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة
نيويورك تايمز: وساطة قطر تحقق تقدما.. إيران تراجع «مقترحات ملموسة» بشأن برنامجها النووي
الزمالك يحسم الجدل بشأن عرض سبورتنج براجا لضم عمر عبد العزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة: إزالة معوقات العمل في اجتماع موسع مع منظومة التحصيل

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع المحصلين ومديري الإيرادات والفروع، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التحصيل، واستعراض معدلات الإنجاز، ومناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه فرق العمل، والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتطوير الأداء.

واستعراض المهندس أحمد التراس، موقف التحصيل على مستوى الفروع، ومراجعة معدلات الأداء ومقارنتها بالمستهدفات المحددة، وبحث آليات تنشيط التحصيل وزيادة معدلاته، وتعظيم الموارد المالية للشركة، بما يساهم في توفير الموارد اللازمة لدعم متطلبات التشغيل والصيانة، ورصد المعوقات الفعلية التي تواجه المحصلين أثناء تنفيذ أعمالهم الميدانية، والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التحديات المرتبطة بطبيعة العمل ومناطق التحصيل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


كما ناقش رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، سبل التعامل مع المديونيات والمتأخرات، وتكثيف جهود التحصيل بمختلف القطاعات، والتوسع في الاستفادة من وسائل السداد الإلكتروني، بما ييسر على المواطنين سداد مستحقاتهم، ويسهم في تطوير منظومة التحصيل ورفع كفاءتها، وتذليل العقبات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة ودعم العاملين بالمنظومة.


وأكد المهندس أحمد التراس، خلال الاجتماع علي مواجهة حالات التوصيلات غير القانونية والخلسة، وتكثيف أعمال الحصر والمتابعة الميدانية، والتنسيق بين إدارات الإيرادات والفروع والقطاعات الفنية لرصد المخالفات والمتغيرات التي تطرأ على الاشتراكات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يحافظ على حقوق الشركة ويحد من الفاقد، ويضمن وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى مستحقيها وفقًا للضوابط المنظمة، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.


وأوضح المهندس أحمد التراس، أن منظومة التحصيل تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستقرار المالي للشركة، وأن تعظيم الموارد المالية يرتبط بشكل مباشر بقدرة الشركة على تلبية متطلبات التشغيل والصيانة وتطوير مستوى الخدمات، مؤكداً على أهمية تكامل الأدوار بين إدارات الإيرادات والفروع والعاملين بالمنظومة، والعمل وفق مستهدفات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، مع عدم الاكتفاء بمتابعة النتائج ومعدلات الإنجاز، وإنما الوقوف على أسباب المعوقات والتحديات والعمل على معالجتها.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاجازات الرسمية في 2026

إجازات شهر 11.. موعد العطلة الرسمية المقبلة للموظفين والمدارس

الدعم التمويني يتحول إلى نقدي في 2027.. كم يحصل المواطن وماذا سيحدث لرغيف العيش؟

الدعم التمويني يتحول إلى نقدي في 2027.. كم يحصل المواطن وماذا سيحدث لرغيف العيش؟

صورة أرشيفية

امتيازات استثنائية لطلاب الثانوية العامة العام الحالي لن تتكرر لدفعة السنة المقبلة

زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب من موعد جديد.. كم تكلف الدولة؟

زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب من موعد جديد.. كم تكلف الدولة؟

رئيس الوزراء

تخفيض استهلاك الكهرباء والوقود وحظر شراء السيارات.. مجلس الوزراء يقر ضوابط لترشيد الإنفاق العام

اسعار السجائر الجديدة

زيادة 10 جنيهات.. قائمة أسعار السجائر الجديدة اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

للمتميزين فقط .. شروط صرف حافز الجدارات الجديد للمعلمين

أرشيفية

بدلًا من الزيت والسكر.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة وقيمة التموين لكل بطاقة في 2027

ترشيحاتنا

مصطفى بكري

مصطفى بكري عن حاكم الشارقة: مواقفه مساندة لمصر في مختلف الأزمات

كلاب

«بلاش ترموا القمامة في الشوارع».. تحذير من الخدمات البيطرية بشأن كلاب الشوارع

مصطفى بكري

مصطفى بكري: تراجع أسعار النفط يدعم استقرار سعر الصرف

بالصور

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة
العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة
العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

لمرضى الربو.. 10 طرق لتخفيف أعراض ضيق التنفس في الشتاء وتقليل نوبات السعال

لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟
لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟
لماذا تزداد أعراض الربو في الشتاء؟

5 عناصر غذائية قد تساعد على علاج تساقط الشعر وزيادة كثافته.. تعرف عليها

هل مكملات الشعر تزيد الكثافة فعلًا؟
هل مكملات الشعر تزيد الكثافة فعلًا؟
هل مكملات الشعر تزيد الكثافة فعلًا؟

هل يخزن الجسم التوتر في أعضائه؟.. 10 أعراض جسدية تكشف تأثير الضغوط النفسية

هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟
هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟
هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟

فيديو

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

اللي عملته هتقابل بيه ربنا.. خالد محمود: برفض تقديم المشاهد الخارجة.. والنجوم الموهوبين قاعدين في بيوتهم.. وفخور إني اتولدت لأم صينية وأب صعيدي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد