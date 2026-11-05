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بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور يتاخر بهدف أمام فرايبورج الألماني بدوري المؤتمر الأوروبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور يتاخر بهدف أمام فرايبورج الألماني بدوري المؤتمر الأوروبي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة فريقي طرابزون سبور التركي وفرايبورج الألماني بتقدم فرايبورج بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي، في المباراة التي تقام على ملعب «بابارا بارك».

وسجل هدف فرايبورج اللاعب لوكاس كوبلير في الدقيقة 16 من انطلاق المباراة.

تشكيل المباراة

أعلن الألماني توماس رايس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فرايبورج الألماني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي، في المباراة التي تقام على ملعب «بابارا بارك».

وشهد التشكيل الأساسي تواجد النجم المصري محمد صلاح، الذي يقود هجوم الفريق التركي ويرتدي شارة القيادة، في مواجهة يسعى خلالها طرابزون سبور لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد على المستوى الأوروبي.

تشكيل طرابزون سبور أمام فرايبورج

وجاء التشكيل الأساسي لطرابزون سبور على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: جنك أوزكاجار، تشيبوكي نوايوو، فاجنر بينا، مصطفى إسكيهيلاتش

خط الوسط: فابينيو، باتيستا ميندي، إرنست موتشي

خط الهجوم: محمد صلاح، نواه سافيو، بول أونواتشو.

بدلاء طرابزون سبور أمام فرايبورج

وضمت قائمة البدلاء كلًا من: أحمد دوغان، إيرول جان، ساميت، سافيتش، أحمد جميل، مصطفى كوزي، ميليح، بوشواري، أوغوزهان، وأوزان.

محمد صلاح يقود طموحات طرابزون سبور

ويعول الجهاز الفني لطرابزون سبور على خبرات محمد صلاح وقدراته الهجومية من أجل قيادة الفريق لتحقيق الفوز، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها النجم المصري خلال الفترة الأخيرة، ومساهماته التهديفية مع الفريق التركي.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «بابارا بارك»، وسط ترقب جماهيري لمتابعة ظهور صلاح وقيادته لطرابزون سبور في المواجهة الأوروبية المرتقبة.

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