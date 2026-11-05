هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية حالة من التذبذب الملحوظ خلال علي مدار تعاملات اليوم.

وسجلت أسعار المعدن الأصفر تراجع الآن متأثرة بهبوط سعر الأوقية في البورصة العالمية بقيمة تتخطى الـ 40 دولار على مدار تداولاتها خلال الساعات الماضية.

ومحليا انخفض سعر بيع الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا لنحو 6255 جنيها مقابل 6275 جنيها سعر مستهل التعاملات المسائية.

وخلال السطور التالية نرصد سعر الذهب في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات محلات الصاغة في مصر.

أسعار الأعيرة الذهبية

تداول سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاوة، عند 7150 جنيهاً للبيع و7105 جنيهات للشراء.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلباً في السوق المصرية إلى 6255 جنيهاً للبيع، بينما استقر سعر شرائه عند 6215 جنيهاً، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار السعري اللحظي.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل سعر 5360 جنيهاً للبيع و5325 جنيهاً للشراء.

في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4170 جنيهاً للبيع و4145 جنيهاً للشراء.

أسعار الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 50,040 جنيهاً للبيع، مقابل 49,720 جنيهاً للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس

أما أوقية الذهب (الأونصة) في السوق المحلية، فقد وصلت قيمتها إلى 222,345 جنيهاً للبيع و220,925 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس

سجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية الآن نحو 4099.37 دولار.

دولار الصاغة ومؤشرات السوق

يرتبط تسعير الذهب بسعر صرف الدولار في سوق الصاغة، حيث سجل دولار الصاغة اليوم 54.24 جنيه للبيع، مقابل 53.90 جنيه في البنوك، وهي الفجوة التي تؤثر بشكل مباشر على تسعير الذهب محلياً.