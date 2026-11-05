قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الزقازيق تُثبّت عددًا من العاملين المؤقتين

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه اتخذت الجامعة إجراءات تثبيت عدد من العاملين المؤقتين المتعاقد معهم قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، حيث تم تسليمهم العمل، وتعيينهم على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بالموازنة العامة للدولة، عقب الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

أضاف الدكتور خالد الدرندلي أن هذه الإجراءات تعكس حرص الجامعة على إعمال الحقوق الوظيفية للعاملين، وتقدير ما يقدمونه من جهود في دعم منظومة العمل الجامعي، باعتبارهم ركيزة أساسية في انتظام العمل بمختلف قطاعات الجامعة وتحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة يمثل أحد المقومات الرئيسية للارتقاء بالأداء الإداري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يدعم قدرة الجامعة على مواصلة التطوير وتحقيق التميز المؤسسي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سيد سالم امين عام الجامعة أن إجراءات التثبيت تمت وفقًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، مؤكدًا حرص الجامعة على استكمال الإجراءات الإدارية المنظمة بما يكفل حصول العاملين على حقوقهم الوظيفية، ويضمن استقرار أوضاعهم المهنية. وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا بتطوير منظومتها الإدارية والارتقاء بكفاءة كوادرها، بما يدعم انتظام العمل واستمراريته بمختلف القطاعات.

وأشار إلي أنه تعكس هذه الإجراءات حرص جامعة الزقازيق على إنفاذ الأحكام القضائية وصون الحقوق الوظيفية للعاملين، وتوفير مقومات الاستقرار المهني لهم؛ بما يدعم كفاءة منظومة العمل الجامعي ويعزز قدرتها على مواصلة أداء رسالتها وتطوير خدماتها.

الزقازيق جامعة الزقازيق العاملين المؤقتين الخدمة المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

ترشيحاتنا

الجواهرجي

بعد رفعه من السينما.. موعد طرح فيلم الجواهرجي على هذه المنصة

الناقد محمد طارق

محمد طارق: الموجة الجديدة يفتح أبواب مهرجان القاهرة أمام شباب المحافظات

شخصية «جون قسطنطين»

فيلم جديد يعيد شخصية جون قسطنطين إلى الشاشة برؤية مختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد