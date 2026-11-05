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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهم بالتعدى على زوجة شقيقة بالضرب بالشرقية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من شقيق زوجها لقيامه بالتهجم عليها داخل منزلها والتعدى عليها بالسب والضرب بإستخدام "عصا خشبية" لوجود خلافات أسرية بينهما بالشرقية.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) وبسؤالها أقرت بوجود خلافات حول الجيرة الزراعية بينها وبين شقيق زوجها، وقيامه على إثرها بالتعدى عليها بالسب ومحاولة التعدى عليها بالضرب بإستخدام "عصا خشبية" ومنعها من نزول قطعة أرض زراعية ملكها وطردها منها مستغلاً عدم تواجد زوجها بالبلاد وذلك لخلافات أسرية بينهما.

 أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مزارع – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من (العصا الخشبية "المستخدمة فى التعدى") بإلقائها بالطريق العام، وإتهم القائمة على النشر بالتعدى عليه بالسب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى عصا خشبية

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