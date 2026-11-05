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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة المعلمين تتحرك قانونيا بعد الاعتداء على معلم ومسؤول أمن في الشرقية

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

رصدت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، واقعة اعتداء ولي أمر على معلم رياضيات ومسؤول الأمن بمدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء اليوم الدراسي.

وتعرض عصام عبد الله عبد العزيز، معلم الرياضيات بالمدرسة، ومحمود حسني عبد العزيز، مسؤول الأمن، للاعتداء من قبل ولي أمر، وعلى الفور أبلغت نسرين إسماعيل عطية، مديرة المدرسة، أمن الإدارة التعليمية والشرطة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاعتداء على معلم في الزقازيق

ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بسرعة توجه محسن لطفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، للاطمئنان على المعلم ومسؤول الأمن ومتابعة حالتهما الصحية.

كما كلف محامي النقابة بمتابعة البلاغ الذي تقدمت به مديرة المدرسة والمعلم ضد ولي الأمر، وتقديم الدعم القانوني اللازم لهما، ومرافقتهما في جميع إجراءات التقاضي حتى حصولهما على حقوقهما القانونية.

وأكدت نقابة المهن التعليمية رفضها التام لكافة أشكال الاعتداء على المعلمين والعاملين والقيادات التعليمية داخل المؤسسات التعليمية، مشددة على أن كرامة المعلم وسلامته خط أحمر، وأنها لن تتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم القانوني والنقابي لأعضائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم والتصدي لأي تجاوزات بحقهم.

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