رئيس المصرية للمطارات يوجّه بترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الجاهزية لمواجهة المتغيرات الإقليمية

عقد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للمطارات، اليوم، اجتماعًا مع اللجنة التنفيذية للشركة من مركز العمليات بالمقر الرئيسي، عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو كونفرنس)، لمتابعة مستجدات التشغيل بالمطارات التابعة ومناقشة عدد من الملفات التشغيلية والإدارية.

وفي مستهل الاجتماع، شدّد الطيار وائل النشار على ضرورة الالتزام بخطة الدولة وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، موجّهًا بمراجعة معدلات استهلاك الكهرباء، وتنظيم استخدام السيارات، بما يسهم في الحد من الهدر وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد، دون التأثير على متطلبات التشغيل أو انتظام حركة الطيران.

كما وجّه بإعداد خطة متكاملة بالتنسيق بين مديري المطارات والمهندسين المختصين بالأعمال المدنية والميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع الإدارات المعنية بالعقود، لتنفيذ أعمال الصيانة وإجراءات الترشيد وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مطار، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحافظ على مستوى الخدمات المقدمة.

وخلال الاجتماع، استمع إلى تقارير مديري المطارات بشأن معدلات حركة الركاب والرحلات الجوية، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم الكامل لشركات الطيران في حال إجراء أي تعديلات على مواعيد الرحلات في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، مع رفع درجات الاستعداد والجاهزية بجميع المطارات للتعامل مع أي متغيرات أو مستجدات طارئة، بما يضمن انتظام التشغيل وسلامة الحركة الجوية.

ويأتي انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية من داخل مركز العمليات المطوّر تأكيدًا على توجه الشركة المصرية للمطارات نحو تطبيق منظومة تشغيل أكثر تكاملًا وكفاءة، تدعم توجهات الدولة في ترشيد النفقات وتعظيم الاستفادة من الموارد، من خلال المتابعة اللحظية لمؤشرات التشغيل، وتعزيز التواصل المباشر، وسرعة الاستجابة للمتغيرات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتشغيل المطارات والتعامل مع الأزمات.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الطيار وائل النشار الشكر إلى مديري المطارات وجميع العاملين بها، تقديرًا للجهود المبذولة على مدار العام، مشيدًا بمعدلات التشغيل غير المسبوقة التي تحققت.

كمت أكد أن مركز العمليات بعد تطويره أصبح أحد الأدوات الرئيسية لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز التكامل والتنسيق بين المطارات، والارتقاء بكفاءة منظومة التشغيل على مستوى الشركة ككل.