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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 5 ملايين جنيه

أموال
أموال
مصطفى الرماح

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.


اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).
 

 وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (5 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



 

الأجهزة الأمنية مليون جنيه غير الشرعية

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