بعد 24 عاما من انتحال صفة طبيب.. سقوط «عراف طلخا» داخل جمعية بقرية دميرة

في واقعة مثيرة أعادت إلى الأذهان أحداث مسلسل «العراف» للفنان عادل إمام، نجحت مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية في كشف حقيقة شخص ظل يمارس مهنة الطب لمدة 24 عامًا دون أن يحمل أي مؤهل دراسي، بعدما انتحل صفة طبيب وزعم حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة.



وكشفت التحريات التي أجراها الرائد حمدي طبلة، رئيس مباحث مركز شرطة طلخا، أن المتهم، ويدعى محمد حسن الطحان، 60 عامًا، ومقيم منية سمنود التابعة لمركز أجا، كان يمارس عمله داخل جمعية لخدمة المجتمع بقرية دميرة، حيث يستقبل المرضى ويوقع الكشف الطبي عليهم ويحرر لهم روشتات علاجية، مستعينًا بشهادة مزورة تفيد حصوله على مؤهل طبي.



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت قوة من مباحث المركز، بمشاركة النقيب مروان بهريز، معاون المباحث، من ضبط المتهم.



وبمواجهته، اعترف بعدم حصوله على أي مؤهل دراسي، وإقدامه على ممارسة مهنة الطب والكشف على المرضى وكتابة الوصفات الطبية طوال نحو 24 عامًا، مستخدمًا شهادة مزورة منسوبًا إليها حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.