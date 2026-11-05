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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 880 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم الكبرى بدمياط الجديدة

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والعقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، يواصل فرع الهيئة بدمياط جهوده الرقابية المكثفة للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة والالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وفي هذا الإطار، نفذ فرع الهيئة، بقيادة المهندس سالم الحسيني يوسف، مدير فرع الهيئة بدمياط، حملة تفتيشية على أحد المطاعم الكبرى بمدينة دمياط الجديدة، أسفرت عن ضبط 880 كجم من اللحوم والدواجن، تبين انتهاء صلاحية بعضها وتغير خواص البعض الآخر، إلى جانب عدم توافر الفواتير الدالة على مصدرها، كما رصدت الحملة تدني مستوى الاشتراطات الصحية والفنية بالمنشأة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، مع التأكيد على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات والضوابط الصحية المعتمدة.


وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية الدورية والمفاجئة على المنشآت الغذائية والأسواق، مع تقديم التوعية والإرشاد لأصحاب المنشآت بشأن اشتراطات سلامة الغذاء، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي دمياط الجديده

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