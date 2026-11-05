10 ملايين دولار تفصل إمام عاشور عن الرحيل.. أمير هشام يكشف موقف الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل جديدة بشأن توقيع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، موضحًا حقيقة ارتباط هذا التوقيع بميركاتو يناير المقبل.

وأوضح أمير هشام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن توقيع إمام عاشور للاتحاد السعودي تم بالفعل في نهاية شهر أغسطس الماضي، وكان يستهدف الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بتوقيع جديد تمهيدًا للرحيل في يناير المقبل.

وأضاف أن هناك تواصلًا جديدًا جرى مع إمام عاشور خلال الفترة الحالية، دون توقيع أي عقود جديدة، مشيرًا إلى وجود اتفاقات بشأن العديد من البنود المتعلقة بالانتقال المحتمل.

موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور

وأشار الإعلامي إلى أن النادي الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع إمام عاشور حتى الآن، مؤكدًا أن قرار بيع اللاعب يعود إلى إدارة الكرة بالنادي.

وأضاف أنه في حال موافقة الأهلي على رحيل اللاعب، فمن الممكن أن يطلب النادي الحصول على مقابل مادي يصل إلى 10 ملايين دولار، نظير الاستغناء عن خدماته.

واختتم أمير هشام حديثه بالتأكيد على أن المعلومات التي ذكرها تستند إلى مصادر موثوقة، مطالبًا بقراءة تفاصيل الخبر والاستماع إلى الفيديو كاملًا بدلًا من الاكتفاء بالعناوين، مشددًا على أن حديثه يتعلق بكواليس توقيع اللاعب في الصيف الماضي، وليس بتوقيع جديد خاص بانتقالات يناير.