قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: فانس اتهم نتنياهو سراً بإخفاق جميع تقديراته بشأن الحرب مع إيران

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أحاديث واتصالات خاصة، متهماً إياه بتقديم تقديرات متفائلة بصورة مبالغ فيها بشأن الحرب مع إيران، لم تتحقق على أرض الواقع.

وبحسب تقرير الموقع، استند إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن فانس شكك خصوصاً في التقديرات الإسرائيلية السابقة للحرب بشأن سهولة إسقاط النظام الإيراني، واحتمالات اندلاع انتفاضة شعبية داخل إيران تؤدي إلى الإطاحة بالسلطة الحاكمة.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو عرض على الرئيس دونالد ترامب، قبل اندلاع الحرب، تصوراً يوحي بأن المواجهة ستكون سهلة نسبياً، وأن تغيير النظام الإيراني احتمال واقعي بدرجة كبيرة، بينما كان فانس أكثر تشككاً في هذه التقديرات.

وأشار التقرير إلى أن الخلافات ظهرت بوضوح خلال اتصال هاتفي متوتر بين فانس ونتنياهو في مارس 2026، إذ واجه نائب الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن توقعاته التي وصفها التقرير بأنها مفرطة في التفاؤل.

وتكشف هذه المعطيات عن تباين داخل الإدارة الأمريكية بشأن أهداف الحرب وحدود الانخراط العسكري، خصوصاً أن فانس كان من المتحفظين على خوض مواجهة طويلة ومفتوحة مع إيران، ويميل إلى البحث عن تسوية سياسية تنهي الصراع.

وفي سياق متصل، أفاد الموقع بأن فانس تولى دوراً متزايداً في إدارة ملف المفاوضات مع إيران، وأصبح من أبرز الأصوات داخل الإدارة الأمريكية الداعية إلى إنهاء الحرب عبر تسوية تفاوضية، بدلاً من الاستمرار في حملة عسكرية مفتوحة قد تستنزف الولايات المتحدة.

كما أشار التقرير إلى أن مسؤولين في البيت الأبيض اشتبهوا في وجود محاولات إسرائيلية لتشويه صورة فانس، بعد تسريب روايات عن خلافاته مع نتنياهو، وهي اتهامات لم يقدم الموقع دليلاً مستقلاً على صحتها.

فانس نتنياهو اسرائيل امريكا اكسيوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

أسعار الذهب في مصر الآن

هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك

الزمالك كان بيصرف أكتر من الأهلي.. إعلامي يكشف أرقاما مثيرة عن صفقات القطبين ورواتب اللاعبين

كريستيانو رونالدو

سكولاري عن اعتزال رونالدو: ستظل حاضرًا في قلبي ولن تنساك البرتغال

كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز

مثلي الأعلى في الطفولة.. برونو فيرنانديز يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد الاعتزال الدولي

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد