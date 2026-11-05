وكيل إسكان النواب: قرار الرئيس بإيقاف منشور تسجيل أراضي وقف المنان يحمي حقوق الأسر في 3 محافظات

أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيقاف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، وإصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026 باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، ينقذ آلاف الأسر في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ من أضرار مباشرة كانت ستلحق بمصالحهم وتصرفاتهم العقارية.

وقف إجراءات التسجيل في نطاق وقف الأمير مصطفى

وأوضح همام، أن وقف إجراءات التسجيل في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان كان سيؤدي إلى تعطيل البيع والشراء ونقل الملكية والتصرفات القانونية، وخلق حالة من الارتباك في السوق العقاري، مشيرا إلى أن تدخل القيادة السياسية جاء في التوقيت المناسب لتصحيح المسار والحفاظ على المراكز القانونية المستقرة للمواطنين.

وقال همام: القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين احترام القواعد القانونية المنظمة للملكية والوقف، وبين حماية حقوق المواطنين وعدم الإضرار بمصالحهم.

انتظام إجراءات التسجيل في مأموريات الشهر العقاري بالمحافظات

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة متابعة تنفيذ المنشور الجديد، والتأكد من انتظام إجراءات التسجيل في مأموريات الشهر العقاري بالمحافظات الثلاث دون أي معوقات.

وقال مختار همام: استجابة الرئيس السيسي تؤكد أن حماية الملكية الخاصة وصون أموال المواطنين في صدارة أولويات العمل التشريعي والتنفيذي خلال المرحلة المقبلة.