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«شبانة» يُشيد بمنتخب مصر للناشئين بعد التتويج بكأس الخليج ويُطالب باحتراف أحمد صفوت في أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شبانة» يُشيد بمنتخب مصر للناشئين بعد التتويج بكأس الخليج ويُطالب باحتراف أحمد صفوت في أوروبا

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي محمد شبانة بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر للناشئين خلال بطولة كأس الخليج، بعد تتويجه باللقب على حساب المنتخب الإماراتي، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف يستحق الإشادة بسبب تركيزه على العمل بعيدًا عن التصريحات والجدل.

منتخب مصر 

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "ألف مبروك لهذا المنتخب الواعد، وللكابتن حسين عبد اللطيف، فهو مدرب لا تسمع له صوتًا، ويعمل في هدوء، ويثبت أن العمل هو الذي يتحدث، دون تصريحات أو أزمات أو خلافات".

وأضاف: "شهدنا مشكلات في معظم المنتخبات خلال العامين الماضيين، لكن هذا المنتخب مختلف، وأرى أنه قادر على تقديم شيء مميز في كأس العالم، خاصة أن لاعبيه لديهم طموح كبير وتركيز واضح على الاستعداد للبطولة".

وتابع: "ألف مبروك التتويج بكأس الخليج، رغم أن منتخبنا شارك في البطولة بدعوة، لكنه نجح في الفوز باللقب، ليصبح أول منتخب غير خليجي يتوج بالبطولة في تاريخها، بعد انتصاره على المنتخب الإماراتي الشقيق بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية".

وأشاد شبانة بالجوائز الفردية التي حصدها لاعبو المنتخب، مؤكدًا أن أحمد صفوت، لاعب الزمالك، قدم بطولة مميزة وتوج بجائزة أفضل لاعب، قائلًا: "أحمد صفوت لاعب مهاري، يمتلك رؤية مميزة وسيطرة كبيرة على وسط الملعب، وهو مشروع لاعب كبير، وأرى أن مستقبله يجب أن يكون في أوروبا".

وأوضح: "أحمد صفوت يحتاج إلى خوض تجربة الاحتراف الأوروبي مبكرًا، مثلما حدث مع حمزة عبد الكريم، بدلًا من الدخول في صراعات الدوري والكأس والإنذارات والعقود والأزمات المعتادة في الكرة المصرية. هذا اللاعب يمتلك إمكانات تستحق أن يحصل على فرصة في أوروبا".

وأشار شبانة إلى تجربة حمزة عبد الكريم، موضحًا أنه سبق أن لفت الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر، قبل أن يحظى باهتمام أندية أوروبية، مضيفًا أن اللاعب ظهر مؤخرًا ضمن قائمة فريق برشلونة للشباب، وشارك في منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب أمام مانشستر سيتي، بحسب ما ذكره.

وواصل: "أحمد صفوت لاعب واعد، ومن أبناء الزمالك، لكنني أرى أن مكانه في المرحلة المقبلة يجب أن يكون خارج مصر، بعيدًا عن الضغوط والعاطفة والوعود التي قد تؤخر تطوره. عليه أن يسعى للاحتراف الأوروبي".

كما أشاد شبانة باللاعبين المتوجين بلقب هداف البطولة، موضحًا أن محمد جمال، لاعب الأهلي، سجل 5 أهداف، كما سجل خالد مختار، لاعب برافيد، العدد نفسه من الأهداف.

منتخب مصر الاهلي الزمالك إمام عاشور

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