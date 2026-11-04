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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التموين هيتحول فلوس.. المواطن هيحصل على كام؟ ومصير رغيف العيش إيه؟

وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي السلعي
وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي السلعي
محمد صبيح

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي السلعي بمحافظة البحيرة اعتبارًا من 1 يناير 2027، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في آليات تقديم الدعم التمويني، من النظام العيني القائم على تحديد حصص من السلع إلى نظام يمنح الأسرة قيمة دعم تتيح لها اختيار احتياجاتها الأساسية.

وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، لمتابعة تنفيذ تكليفات منتدى مصر 2026، جاهزية الوزارة لبدء التجربة في محافظة البحيرة مطلع العام المقبل، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات التنفيذية.

ومع اقتراب موعد تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي، تتزايد تساؤلات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية حول قيمة الدعم الجديدة، والسلع التي يمكن شراؤها باستخدامه، وما إذا كان التحول إلى النظام الجديد سيؤثر على دعم رغيف الخبز، الذي يمثل أحد أهم أوجه الحماية الاجتماعية لملايين الأسر.

قيمة الدعم التمويني.. هل يحصل المواطن على 325 جنيهًا شهريًا؟

حتى الآن، لم تعلن الحكومة قيمة نهائية معتمدة للمخصصات التي سيحصل عليها المواطن ضمن منظومة الدعم النقدي السلعي الجديدة، كما لم يصدر قرار رسمي يحدد قيمة الدعم للفرد أو الأسرة.

بطاقة التموين 2026

وفي المقابل، تتداول مصادر صحفية مطلعة على ملف تطوير منظومة الدعم تصورًا لتحديد قيمة الدعم بنحو 325 جنيهًا للفرد شهريًا، موزعة بواقع 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية.

وأكدت هذه المصادر أن المبالغ المتداولة تندرج ضمن التصورات المطروحة للنقاش، ولا تمثل قرارًا حكوميًا نهائيًا، في ظل استمرار مراجعة قواعد الاستحقاق والتكلفة الإجمالية للمنظومة.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، قد أوضح أن فلسفة النظام الجديد تقوم على حصول المواطن على القيمة الفعلية للسلع المخصصة له، بما يمنحه قدرة أكبر على اختيار احتياجات أسرته بدلًا من التقيد بحصص ثابتة من منتجات محددة.

وبالتالي، يظل مبلغ 325 جنيهًا أحد الأرقام المتداولة بشأن التصور المقترح، وليس قيمة مؤكدة يمكن اعتبارها المخصص الشهري النهائي للمواطن.

الحكومة تحسم موقفها من خفض الدعم التمويني

حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جانبًا مهمًا من التساؤلات المتعلقة بتأثير التحول إلى الدعم النقدي على المستفيدين، مؤكدًا أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من تطوير منظومة الدعم هو ضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والكفاءة في توزيع الموارد، مع منح الأسر حرية أوسع في اختيار احتياجاتها الأساسية.

كما أكد أهمية مراعاة المتغيرات السعرية ومعدلات التضخم عند تحديد قيمة الدعم، بما يحافظ على القوة الشرائية للمخصصات التي يحصل عليها المواطنون.

تحديث بطاقة التموين بالموبيل 2026

ومن جانبه، أوضح وزير التموين أن تطوير المنظومة يستهدف تحسين كفاءة توجيه الدعم، ومعالجة أوجه القصور المرتبطة بمحدودية الاختيارات والهدر والتسرب في النظام الحالي، دون أن يكون الهدف تقليل المخصصات الموجهة للمواطنين.

ما السلع التي سيشتريها المواطن بنظام الدعم النقدي الجديد؟

من أبرز التغييرات المستهدفة في منظومة الدعم النقدي السلعي توسيع اختيارات المواطنين، بحيث لا يظل المستفيد مقيدًا بالحصول على حصص محددة من عدد محدود من المنتجات التموينية.

واستعرضت وزارة التموين، ضمن مناقشات تطوير المنظومة، تصورًا لإتاحة مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، بما يسمح للمواطن باختيار المنتجات الأكثر احتياجًا لأسرته.

وتشمل السلع المطروحة ضمن التصورات:

- الزيت والسكر والمكرونة.
- الأرز والحبوب.
- اللحوم والدواجن.
- اللبن والبيض.
- العدس والفول.
- الشاي وغيرها من المنتجات الغذائية الأساسية.

وتستهدف المنظومة منح المواطن مرونة أكبر في استخدام قيمة الدعم المخصصة له لشراء احتياجاته من السلع المتاحة بالمنافذ المعتمدة، بدلًا من الالتزام بالحصول على كميات ثابتة من أصناف بعينها.

ومن المنتظر أن تحدد القواعد التنفيذية للمنظومة قائمة السلع المعتمدة وآليات الصرف والشراء، قبل بدء التطبيق الفعلي للتجربة.

ما مصير رغيف العيش المدعم؟ وهل يستمر صرف 5 أرغفة يوميًا؟

يظل مستقبل رغيف الخبز المدعم أحد أهم الملفات التي تشغل المواطنين مع اقتراب تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي، نظرًا لاعتماد ملايين الأسر عليه باعتباره مكونًا أساسيًا في منظومة الحماية الاجتماعية.

وتشير التصورات المطروحة لتطوير الدعم إلى إمكانية تخصيص جزء من قيمة المخصصات لدعم الخبز، إلى جانب الجزء الموجه لشراء السلع التموينية، بما يسمح بإدراج الخبز ضمن حسابات المنظومة الجديدة.

لكن حتى الآن، لم يصدر إعلان تنفيذي نهائي يحدد بصورة قاطعة آلية استمرار صرف الخبز المدعم، أو ما إذا كانت حصة الخمسة أرغفة يوميًا للفرد ستستمر بالقواعد نفسها، أم ستتم إعادة تنظيم طريقة احتساب قيمتها ضمن الدعم الجديد.

سعر رغيف العيش الجديد

وتكشف البيانات التي أعلنتها وزارة التموين أن منظومة الخبز المدعم تخدم نحو 64.5 مليون مواطن، يحصلون على خمسة أرغفة يوميًا للفرد، وهو ما يعكس حجم أهمية هذا الملف في أي تغيير مقبل بآليات تقديم الدعم.

ومن أبرز التفاصيل التي ينتظر المواطنون حسمها تحديد ما إذا كان سيستمر الحصول على الرغيف بالسعر المدعم الحالي، وكيفية احتساب قيمة الخبز ضمن المخصصات الجديدة، وما إذا كان دعم الخبز سيظل منفصلًا عن رصيد السلع التموينية أو سيتم دمجهما في آلية واحدة.

178 مليار جنيه للدعم التمويني في موازنة 2026/2027

تعكس مخصصات الموازنة العامة حجم الأهمية التي يمثلها الدعم التمويني في منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة مع الاتجاه إلى تطوير آليات توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

ووفقًا للبيانات التي استعرضتها وزارة التموين، تبلغ مخصصات الدعم التمويني بموازنة العام المالي 2026/2027 نحو 178 مليار جنيه، موزعة على النحو التالي:

- 142 مليار جنيه لدعم الخبز.
- 36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وتوضح هذه الأرقام أن دعم الخبز يستحوذ على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم التمويني، وهو ما يفسر أهمية حسم آليات التعامل مع رغيف العيش قبل تعميم منظومة الدعم النقدي السلعي.

كما تؤكد هذه المخصصات أن تطوير المنظومة لا يقتصر على تغيير طريقة حصول المواطن على السلع، وإنما يرتبط بإعادة تنظيم آليات إدارة موارد الدعم وتوجيهها.

متى يبدأ تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي في مصر؟

تستعد وزارة التموين لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي السلعي بمحافظة البحيرة اعتبارًا من 1 يناير 2027، وفقًا لما أعلنه وزير التموين خلال اجتماع رئيس الوزراء يوم 4 نوفمبر 2026.

وتمثل محافظة البحيرة نقطة البداية لاختبار آليات تنفيذ المنظومة الجديدة على أرض الواقع، والوقوف على مدى كفاءة إجراءات الصرف والشراء، ومدى قدرة المنافذ التموينية على التعامل مع النظام المقترح.

ومن المنتظر أن تساعد نتائج التجربة في تقييم آليات التنفيذ وتحديد مدى جاهزية المنظومة للتوسع في محافظات أخرى، وفقًا لما تقرره الحكومة بعد تقييم المرحلة التجريبية.

هل سيحصل المواطن على أموال نقدية في يده؟

رغم استخدام مصطلح الدعم النقدي، فإن المنظومة المطروحة لا تعني بالضرورة حصول المواطن على أموال نقدية حرة يستطيع سحبها أو إنفاقها في أي أغراض.

فالتوجه المعلن يتعلق بالدعم النقدي السلعي، الذي يمنح المستفيد قيمة مخصصة لشراء احتياجاته الغذائية من السلع المتاحة ضمن المنظومة، بما يوسع حرية الاختيار بدلًا من فرض حصص ثابتة من المنتجات.

وبذلك، فإن التحول المرتقب يتعلق أساسًا بتغيير آلية تقديم الدعم التمويني، وليس إلغاء الدعم أو تحويله بالضرورة إلى مبالغ نقدية متاحة للاستخدام دون قيود.

ومع اقتراب موعد التجربة في محافظة البحيرة، تظل قيمة الدعم النهائية، وطريقة صرفه، وقائمة السلع المعتمدة، ومصير حصة الخمسة أرغفة يوميًا، أبرز الملفات التي ينتظر المواطنون إعلان تفاصيلها رسميًا قبل بدء التطبيق في يناير 2027.

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