وزير التموين: فرص واعدة للتعاون الروسي–الأفريقي في تخزين الحبوب وتصنيع الأغذية والخدمات اللوجستية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين الإمدادات الغذائية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكفاءة إدارة موارد الأراضي والمياه، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة الإمداد الغذائي بكافة مكوناتها، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

جاء ذلك خلال مداخلة الوزير في جلسة نقاشية بعنوان «من تدهور الأراضي إلى التنمية المستدامة: التعاون الروسي–الأفريقي في استصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود»، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي، المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو. وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من خلال التخطيط الدقيق، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، وتطوير مرافق التخزين، وتنويع مصادر التوريد، ومتابعة الأسواق العالمية لضمان تجديد الاحتياطيات في التوقيت المناسب.

استمرار جهود تطوير صوامع الحبوب والمستودعات الاستراتيجية

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى استمرار جهود تطوير صوامع الحبوب والمستودعات الاستراتيجية، بما يسهم في الحفاظ على جودة السلع، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة التوزيع. كما لفت إلى أهمية تطوير الأنظمة الرقمية لإدارة المخزون والتوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين.

وأضاف أن التعاون بين روسيا والدول الأفريقية يتيح فرصًا واعدة في مجالات تخزين الحبوب وتصنيع الأغذية والنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات في إدارة الاحتياطيات الاستراتيجية ومتابعة الأسواق.

وأكد اهتمام مصر بدراسة فرص تطوير قدراتها في تخزين الحبوب وتداولها وتصنيعها، بما يدعم الاحتياجات الوطنية ويسهم في خدمة الأسواق الإقليمية.