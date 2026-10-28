وزير التموين: دراسة إنشاء منطقة لوجستية روسية في مصر

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تبحث تأسيس منطقة لوجستية متطورة على الأراضي المصرية بالشراكة مع روسيا، لتلعب دور المحور الرئيسي لحركة التجارة بين موسكو والقارة السمراء، مبيناً أن العمل يجري حالياً على صياغة دراسات الجدوى اللازمة تلبيةً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح فاروق، خلال لقائه مع الإعلامي نشات الديهي عبر برنامج بالورقة والقلم على قناة Ten من العاصمة الروسية موسكو على هامش المنتدى الإعلامي، أن الروابط الاقتصادية بين القاهرة وموسكو عميقة وراسخة وخصوصاً في ملف استيراد الحبوب كالقمح، مشدداً على ضرورة استثمار هذا الإرث القوي لتعزيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية واعدة.

وأضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بدأ بالفعل خطواته العملية لتدشين دراسة الجدوى وتمهيد الطريق لتنفيذ المشروع، مشيراً إلى وجود تنسيق متواصل ومكثف بين كافة الهيئات الحكومية والقطاعات التابعة للوزارة لتسريع وتيرة العمل.

وقال الوزير إن المباحثات الثنائية بين البلدين شملت عقد اجتماعين رئيسيين، إضافة إلى اجتماع ثالث مع وزيرة الزراعة الروسية، لافتاً إلى لمس رغبة صادقة وعزيمة مشتركة من الطرفين لتسريع خطوات التنفيذ والوصول إلى نتائج ملموسة في أقرب وقت.

وأشار إلى أن الجولات التفقدية شملت منطقة قناة السويس لاختيار الموقع الأنسب لاحتضان هذه المنطقة اللوجستية، بما يضمن توفير البيئة المثالية لنجاح المشروع وتحقيق أهدافه المنشودة.

وأضاف وزير التموين في ختام حديثه أن الجهود متواصلة لإنهاء كافة الدراسات والإجراءات التنظيمية، معبراً عن أمله في رؤية المشروع على أرض الواقع قريباً، بما يعمق أواصر الشراكة التجارية بين مصر وروسيا ويكرس مكانة مصر كحلقة وصل لوجستية حيوية بين الأسواق الروسية والأفريقية.