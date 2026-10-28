علي الدين هلال: نتنياهو نجح في كسب كراهية الرأي العام الأوروبي والأمريكي

أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، أن متابعة الانتخابات الإسرائيلية هدفه فهم المستقبل والبحث عن ثغرات التغيير ومجالات لتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني.



وقال علي الدين هلال في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر “ المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”: ”معسكر آيزنكوت لديه مرونة أكبر نحو إمكانية إعادة إعمار غزة من جديد".



وتابع علي الدين هلال: "نتنياهو نجح في كسب كراهية الرأي العام الأوروبي والامريكي بتصرفاته وسياساته ".

وأكمل علي الدين هلال: "غالبية الناخبين الذين أعطوا نتنياهو صوته يبدو أنهم غير مهتمين بالمشهد السياسي الإسرائيلي".



ولفت علي الدين هلال: "المجتمع الإسرائيلي هو داعش اليهودية وبه تطرف ويبرر دائماً للحرب وفقاً لمعتقداته".

