سامي قمصان: الزمالك لم يصنع فرصًا خطيرة .. والحظ لم يُحالف المقاولون العرب

أكد سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الزمالك، رغم الخسارة بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال قمصان، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن المقاولون العرب ظهر بصورة جيدة، لكنه لم يحالفه التوفيق في الخروج بنتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التفاصيل تحسم المواجهات الكبرى أمام أندية بحجم الأهلي والزمالك.

وأضاف المدير الفني للمقاولون العرب أن فريقه درس الزمالك جيدًا قبل المباراة، ونجح في تقديم بداية قوية، لكنه لم يستغل الفرص بالشكل المطلوب، موضحًا أن الفريق الأبيض لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى فريقه، باستثناء الهجمة الأخيرة التي أسفرت عن الهدف الثاني.

واختتم “قمصان” تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني سيعمل خلال الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة، والتركيز على المواجهات القادمة من أجل تحسين النتائج والعودة إلى طريق الانتصارات.